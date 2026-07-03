Los mejores precios del gasoil y la gasolina en Las Palmas para este viernes 3 de julio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 3 de julio, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,269€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,269€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Antigua, CALLE REAL, 22, en la isla de Fuerteventura.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 1,225€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,225€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, viernes 3 de julio, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la estación de servicio PLENERGY a 1,225€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,225€.

La estación de H2EXAGON ESCALERITAS en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,349€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 tiene un precio de 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a la gasolinera DISA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,425€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,449€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Tías, en la estación PCAN en Calle San Blas 15, donde el diésel está a 1,355€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,357€ el litro en PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 3 de julio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,317€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,317€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,269€ el litro.

La estación de SHELL JANDIA en Pájara, Avenida de Jandía 2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,379€ el litro. Otra opción está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ a 1,395€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, viernes 3 de julio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,249€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,249€.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 3 de julio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,239€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 1,275€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,279€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,349€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 3 de julio está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,299€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,299€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación DISA LA PARDILLA es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Autopista GC-1 km 8, a 1,239€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA BOCABARRANCO a 1,239€ el litro en Calle Alegría 35.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [03/07/2026 8:00:59]