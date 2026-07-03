Por qué tu pieza tarda más de una semana en llegar y qué puedes hacer al respecto.

Según el informe Ecommerce Delivery Benchmark Report de Packlink —elaborado a partir de encuestas a más de 8000 consumidores y 800 vendedores online en ocho mercados europeos, incluido España—, alrededor del 52-55 % de los compradores españoles esperan recibir su pedido en menos de dos días. La realidad en materia de piezas de automóvil es otra. Entre la logística de origen, el transporte y, en algunos casos, el control aduanero, pocas veces se cumple ese plazo.

La pieza no sale de España y eso lo cambia todo

El primer factor que alarga la entrega es la ubicación del stock. Los grandes almacenes de las plataformas europeas de recambios se concentran en el centro y norte del continente europeo. Puede que el artículo figure como "disponible", pero probablemente esté a más de 2500 kilómetros del punto de entrega. Si se trata de una pieza de baja rotación, el envío puede partir directamente desde el fabricante, con plazos que superan fácilmente los diez días hábiles.

Algunas plataformas están respondiendo a este problema con mejoras en la infraestructura. Es el caso de AUTODOC, que cuenta con cuatro centros logísticos en Berlín y Szczecin (Alemania), Cheb (República Checa) y Gante (Bélgica), donde en 2025 abrió sus instalaciones más recientes. La elección de Gante no fue casual. Alexandru Lazariuc, especialista técnico en selección de piezas de automóvil en AUTODOC, explica en su publicación de LinkedIn que la plataforma necesitaba estar junto a los grandes puertos para hacer frente a la volatilidad logística en Europa occidental. “Cuando la cadena de suministro se tensa, la proximidad es lo único que te salva”, escribe.

Vivir en una isla complica más las cosas de lo que parece

Para quienes viven en Canarias, la cadena conlleva un eslabón adicional. Las islas son una zona aduanera especial: los paquetes procedentes del resto de Europa pasan por controles antes de entrar en el archipiélago, lo que puede añadir entre uno y tres días hábiles más al tiempo total de entrega.

AUTODOC, plataforma europea de piezas de automóvil presente en más de 27 países, ofrece un seguimiento activo del paquete desde el momento en que la empresa de mensajería lo recoge. El estado del pedido se actualiza en tiempo real en el área de cliente de la página web, lo que permite saber exactamente en qué punto está el envío sin necesidad de contactar con el servicio de atención al cliente.

Por eso, lo que diferencia a algunas plataformas es la transparencia antes de pagar. AUTODOC publica directamente en su página web los plazos orientativos según el destino: 4-5 días hábiles para la península, 10-12 para Canarias, con un coste de envío de 14 €. Algunos artículos pueden tener restricciones de transporte a territorios insulares, como por ejemplo, las baterías de arranque, los neumáticos o ciertas piezas voluminosas. En estos casos, así se indica en la ficha del producto antes de llegar a la cesta, por lo que quienes compran saben a qué atenerse desde el primer momento, sin sorpresas en el último paso del pedido.

El plazo cambia y nadie te avisa

La mayoría de las plataformas calculan la fecha estimada en el momento de efectuar el pedido y no la actualizan aunque las condiciones cambien. Una retención aduanera, un pico de demanda en el centro de clasificación o una incidencia con el transportista pueden convertir un periodo estimado de cinco días en uno de nueve. Sin aviso, sin explicaciones.

El seguimiento en tiempo real que ofrece AUTODOC no acelera el trámite, pero elimina la incertidumbre. Para quien tiene el coche parado, saber que el paquete está en la aduana es muy diferente a no disponer de información en absoluto.

Lo que puedes hacer antes de confirmar el pedido

Antes de pagar, es recomendable comprobar que el artículo figure como disponible en el almacén, situación muy diferente a que puedas hacer el pedido sin conocer la disponibilidad real. En AUTODOC, la búsqueda de piezas se puede llevar a cabo según la marca, el modelo y el motor, lo que reduce los errores de compatibilidad desde el principio. También es posible buscar directamente por la matrícula del vehículo. Si el modelo no aparece en el buscador, el equipo de atención al cliente puede ayudarte a identificar la pieza correcta. Además, si el pedido incluye varias piezas, vale la pena confirmar si llegarán juntas o en envíos separados.

Para quienes necesitan una pieza con urgencia, consultar la disponibilidad de la misma entre los proveedores locales antes de recurrir al comercio electrónico puede ahorrar varios días que ningún número de seguimiento va a recuperar.

En el momento de la publicación del presente artículo, AUTODOC tiene activo el código promocional ATDQ9W4E7R, válido hasta el 30 de agosto de 2026., con el que obtendrás un 5 % de descuento sobre el pedido. Un dato útil si ya tienes claro qué pieza necesitas y has podido comprobar que el envío llega a la dirección que deseas.

Fuentes: Packlink Ecommerce Delivery Benchmark Report; ANFAC/DGT; autodoc.es; LinkedIn.