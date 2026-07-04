¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy sábado?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 4 de julio, con Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,349€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Antigua, isla de Fuerteventura, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46. Allí tiene un precio de 1,269€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE REAL, 22, donde el precio del Gasóleo A es de 1,269€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,225€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 1,225€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy sábado 4 de julio, está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la estación PLENERGY, donde está a 1,225€ el litro. La otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, a 1,225€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L..

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, a la gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS, donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, donde el diésel está a 1,275€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,275€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La estación de DISA AEROPUERTO en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,425€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,449€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PCAN de Tías en Calle San Blas 15 tiene un precio de 1,355€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, sábado 4 de julio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,317€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,317€.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,269€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,269€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 4 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SHELL JANDIA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,379€ el litro en Avenida de Jandía 2. En Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 1,275€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,279€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 4 de julio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,239€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,299€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,299€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 4 de julio, está en la estación de servicio H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,239€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.