Las casas que se ponen en alquiler por primera vez marcan precios un 16,6% más caros y tiran del resto

Viviendas que se heredan o se rehabilitan son susceptibles de entrar por vez primera en el mercado del alquiler residencial y, según el Banco de España, se convierten en un elemento favorecedor del rally alcista en el que están inmersos los precios en los últimos años. El regulador ha detectado que estos activos irrumpen con rentas un 16,6% superiores a las existentes. La presión de la demanda es tal que los arrendadores se muestran seguros de que encontrarán inquilinos a pesar del precio.

Canarias no escapa a esta tendencia. El Archipiélago acumula ya 55 meses consecutivos de incrementos en el precio del alquiler y se mantiene entre las comunidades autónomas con los alquileres más elevados de todo el país. El Banco de España dedica un capítulo específico a la crisis de la vivienda en el que, entre otras cuestiones, compara los precios de los alquileres declarados a la Agencia Tributaria por las viviendas que acaban de alquilarse con los de aquellas que ya estaban arrendadas con anterioridad. La conclusión es que la brecha entre unas y otras ha crecido con intensidad.

Diez puntos más

Esa conocida como «prima de entrada» siempre ha existido, pero el trabajo del Banco de España revela que en solo cuatro años se ha incrementado en más de diez puntos, desde el 6,2% hasta el 16,6%. Recorte de la oferta y aumento de la demanda permiten a los propietarios probar suerte en su intento por obtener el máximo beneficio. Con ello, alimentan nuevos crecimientos del coste del alquiler y allanan el camino para que más propietarios con idénticas aspiraciones aceleren aún más esa rueda de efectos nocivos.

Las Islas están entre las comunidades autónomas más afectadas, porque también lo están cuando se habla simplemente del precio de los alquileres sin tener en cuenta otras consideraciones. Y es así porque la oferta es cada vez más limitada. Canarias figura entre los mercados que padecen precios superiores a la media nacional, tanto en compraventa como en alquiler, según los índices publicados por Fotocasa.

¿Por qué?

En cuanto al porqué de la existencia de la «prima de entrada», el Banco de España la atribuye, en parte, a la propia estructura del mercado. El 76% de los caseros en España posee una única vivienda en alquiler y otro 15% dispone de dos. Entre ambos grupos controlan cerca del 73% del parque arrendado, de modo que la evolución de las rentas depende, sobre todo, de las decisiones de miles de pequeños propietarios y no de grandes tenedores. O, visto desde el ángulo contrario, son los grandes tenedores los que más se benefician de la decisión coral de miles de pequeños propietarios.

El informe también apunta que durante años muchos propietarios evitaron alquilar sus viviendas por el riesgo de impagos, ocupaciones o deterioros. Sin embargo, el incremento continuado de las rentas ha compensado progresivamente esos temores. Según los cálculos del organismo, esta mayor rentabilidad ha contribuido a que el parque de viviendas en alquiler de toda España aumente en torno a 95.000 inmuebles al año. Además, al sumar los ingresos obtenidos por el alquiler y la revalorización de los inmuebles, la rentabilidad anual alcanzó el 9,5% durante el periodo comprendido entre 2020 y 2024.

Quinta más cara

Ese contexto también se deja sentir en Canarias. Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, el precio medio del alquiler alcanzó en mayo los 16,28 euros por metro cuadrado al mes, un 8% más que un año antes. Con ese nivel de precios, el Archipiélago ocupa la quinta posición entre las comunidades autónomas con el alquiler más caro, únicamente por detrás de Madrid, Cataluña, Baleares y el País Vasco.

La evolución confirma la persistencia de la presión sobre el mercado. Canarias enlaza ya 55 meses consecutivos de incrementos interanuales y, solo en mayo, el alquiler volvió a encarecerse un 2,3% respecto al mes anterior. Los datos publicados por Fotocasa no reflejan grandes diferencias en la evolución que muestran las dos provincias. Santa Cruz de Tenerife registró un incremento interanual del 9%, hasta situarse en 16,17 euros por metro cuadrado, mientras que Las Palmas alcanzó los 16,42 euros tras subir un 7,3%.

Telde a la cabeza

El encarecimiento es generalizado en todo el Archipiélago. Ocurrió en todos los municipios analizados por el portal inmobiliario durante el último año. Telde fue el más alcista, con un incremento del 21,8%, seguido de Candelaria (14,9%) y Puerto de la Cruz (14,5%). En cuanto a los más caros, San Bartolomé de Tirajana es líder, con 21,69 euros mensuales por metro cuadrado. En el otro extremo se sitúa La Orotava.

Fotocasa e Idealista coinciden en situar a Canarias entre las comunidades con alquileres más elevados y con una tendencia de crecimiento sostenido. No obstante, el ritmo de encarecimiento es más moderado que el registrado en momentos de mayor tensión del mercado. Aun así, los precios continúan en máximos y consolidan un escenario de fuerte presión de la demanda.

La diferencia que marcan los activos que irrumpen hoy era diez puntos menor hace tan solo cuatro años

El Banco de España incorpora una última reflexión en su informe. El organismo considera que la elevada rentabilidad obtenida por los propietarios constituye uno de los factores que incentivan la incorporación de nuevas viviendas al alquiler. En ese contexto, advierte de que las políticas que limitan las rentas pueden reducir ese incentivo económico y frenar el crecimiento de la oferta disponible, un aspecto que incluye dentro de su análisis sobre el funcionamiento actual del mercado residencial y sobre los factores que condicionan los precios. n