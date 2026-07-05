¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy domingo?

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

Hoy domingo 5 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,225€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,225€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3, donde sale a 1,275€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Ingenio, estación de PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109, donde se puede encontrar el gasoil a 1,275€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 5 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,225€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la estación de SANTANA DOMINGUEZ, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PCAN de Calle San Blas 15 en el municipio de Tías a 1,355€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en Arrecife a 1,357€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,317€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,317€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio DISA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a 1,425€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7 de Tías a 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio SHELL JANDIA en Avenida de Jandía 2, a 1,379€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad de Tuineje a 1,395€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,269€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,269€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,249€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 5 de julio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,239€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en Avenida Escaleritas 112 en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en SANTANA DOMINGUEZ, a 1,275€ el litro, situada en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,279€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,299€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,299€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,349€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo