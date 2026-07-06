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Barcelona New Economy Week (BNEW) renueva contenidos con cinco nuevos verticales en su séptima edición

Gaming, AI, Energy, Agrofood y Science serán las novedades de la séptima edición del evento

Una fotografía de la anterior edición de BNEW

Una fotografía de la anterior edición de BNEW / Cedida

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Jaime Mejías

Jaime Mejías

La Barcelona New Economy Week (BNEW) 2026, evento organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), celebrará su séptima edición del 5 al 7 de octubre en el DFactory Barcelona. Tal y como ha anunciado en un comunicado la entidad organizadora, el certamen mantendrá su formato híbrido, mediante la retrasmisión de todos los contenidos en streaming a través de la plataforma digital. Además, el evento buscará potenciar la asistencia presencial con diversos espacios de networking, así como un amplio programa de actividades relacionadas con ocho de los principales sectores de la nueva economía: Aviation & Space, Agrofood, Gaming, Talent, Science, Health, AI y Energy.

De este modo, la cita incorporará al debate nuevas temáticas, como: el impacto de la IA en el empleo y en la nueva economía, la ciencia interdisciplinar y la innovación abierta, la revolución de los nuevos materiales y la nanotecnología, los descubrimientos más relevantes de los últimos años en el ámbito de la astronomía y el espacio, la transición energética, la contribución del dato en términos de eficiencia y energía, el nuevo contexto geopolítico y su impacto en industria de la defensa aérea, la automatización y la robótica quirúrgica, los nuevos modelos de atención sanitaria, los avances tecnológicos en el sector agroalimentario, la gestión inteligente del agua, la alimentación del futuro, la transformación de la industria del videojuego, la financiación y el lanzamiento de novedades en el sector, o el negocio del gaming más allá del entretenimiento, entre otros.

En palabras del presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, “desde sus orígenes BNEW ha sido un evento vivo, cambiante y resiliente, como lo es la nueva economía. Y así lo seguirá siendo también en esta séptima edición con la incorporación de nuevos verticales, que hemos considerado que tenían que estar presentes, dado que están siendo clave en el panorama económico mundial, como son la Inteligencia Artificial, el sector agrario, el energético, la ciencia o la industria del videojuego”.

En su séptima edición, BNEW prevé reunir a cerca de 270 speakers de primer nivel nacional e internacional, distribuidos en más de 50 paneles, debates y sesiones. Además, el evento contará con un completo programa de más de 30 actividades experienciales, que permitirán a los asistentes descubrir los últimos avances en algunas de las industrias que lideran la nueva economía y conociendo parte de la oferta cultural, de ocio y diseño del Área Metropolitana de Barcelona.

“BNEW es mucho más que un congreso y mucho más que un evento. Con un programa de contenidos de primer nivel, un formato televisivo de última generación, una plataforma de networking personalizada y una gran oferta de actividades inmersivas y participativas, la Barcelona New Economy Week es toda una experiencia que hay que vivir en primera persona y que promete al visitante formar parte del debate de la nueva economía, conectar con líderes de múltiples sectores y contribuir en el impulso de la transformación de diferentes industrias”, señala la directora del CZFB, Blanca Sorigué.

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Con todo, el evento mantendrá su formato híbrido, con la retransmisión de todo el contenido en streaming, para que pueda ser seguido desde cualquier parte del mundo, y poniendo al alcance de los usuarios registrados la BNEW Platform que les permitirá realizar networking, con la posibilidad de intercambiar mensajes o contactos, agendar reuniones con el resto de participantes, además de acceder al asistente virtual BBot que les ayudará a resolver todas sus dudas.

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Fuente: El Periódico

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Canarias ha vivido una semana marcada por la fortuna. Varios sorteos han dejado en el Archipiélago un total de 3.880.179,30 euros, una cifra que confirma el buen momento de la suerte en las Islas. Los premios proceden de distintos juegos: la ONCE, la Bonoloto y la Lotería Nacional, con cantidades que van desde los 40.179,30 euros hasta los 2 millones de euros del sorteo de la Lotería Nacional del sábado. La Lotería Nacional deja el premio más alto El mayor pellizco llegó con la Lotería Nacional del sábado, que repartió 2.000.000 de euros en Canarias. Este premio se convierte en el más importante de la relación de sorteos agraciados y refuerza el impacto de una semana especialmente afortunada para el Archipiélago. La ONCE también reparte fortuna en las Islas La ONCE dejó dos premios destacados en Canarias. El primero alcanzó los 1,3 millones de euros, una cantidad capaz de cambiar la vida de los agraciados. A este premio se suma otro de 240.000 euros, también procedente de la organización, lo que eleva el papel de la ONCE en esta racha de suerte. Bonoloto y otro premio de 300.000 euros completan la lista La fortuna también llegó a través de la Bonoloto, con un premio de 40.179,30 euros. Además, Canarias sumó otro premio de 300.000 euros en la Lotería, completando así una semana de repartos muy significativos entre distintos sorteos. Casi cuatro millones repartidos en Canarias En total, los premios comunicados suman 3.880.179,30 euros. La cifra refleja una concentración poco habitual de premios en pocos días y convierte a Canarias en uno de los puntos destacados de la suerte esta semana.

Canarias ha vivido una semana marcada por la fortuna. Varios sorteos han dejado en el Archipiélago un total de 3.880.179,30 euros, una cifra que confirma el buen momento de la suerte en las Islas. Los premios proceden de distintos juegos: la ONCE, la Bonoloto y la Lotería Nacional, con cantidades que van desde los 40.179,30 euros hasta los 2 millones de euros del sorteo de la Lotería Nacional del sábado. La Lotería Nacional deja el premio más alto El mayor pellizco llegó con la Lotería Nacional del sábado, que repartió 2.000.000 de euros en Canarias. Este premio se convierte en el más importante de la relación de sorteos agraciados y refuerza el impacto de una semana especialmente afortunada para el Archipiélago. La ONCE también reparte fortuna en las Islas La ONCE dejó dos premios destacados en Canarias. El primero alcanzó los 1,3 millones de euros, una cantidad capaz de cambiar la vida de los agraciados. A este premio se suma otro de 240.000 euros, también procedente de la organización, lo que eleva el papel de la ONCE en esta racha de suerte. Bonoloto y otro premio de 300.000 euros completan la lista La fortuna también llegó a través de la Bonoloto, con un premio de 40.179,30 euros. Además, Canarias sumó otro premio de 300.000 euros en la Lotería, completando así una semana de repartos muy significativos entre distintos sorteos. Casi cuatro millones repartidos en Canarias En total, los premios comunicados suman 3.880.179,30 euros. La cifra refleja una concentración poco habitual de premios en pocos días y convierte a Canarias en uno de los puntos destacados de la suerte esta semana.

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