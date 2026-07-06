El Comité de Empresa de Naviera Armas traslada «tranquilidad» a la plantilla tras reunirse con Adolfo Utor
El Comité de Empresa de Naviera Armas mantiene un diálogo fluido con la Dirección para abordar incidencias diarias y trabajar conjuntamente en un proyecto común
El Comité de Empresa de Naviera Armas mantuvo el día 30 del pasado mes, una reunión con el Presidente de la compañía, Adolfo Utor, el Director General, Georges Bassoul, y la Dirección de Recursos Humanos. El objetivo fue conocer de primera mano la evolución del proyecto en el Archipiélago y trasladar la situación actual de la empresa.
Durante el encuentro, la Dirección trasladó un mensaje de tranquilidad dirigido a toda la plantilla y reiteró con convicción su compromiso con el proyecto de Balearia Canarias.
Los principales compromisos trasladados por la Dirección son:
1. Garantía de empleo y mantenimiento de rutas.
La Dirección manifestó su voluntad de mantener bajo bandera española todos los buques adquiridos que, actualmente, operan con dicha bandera, así como su compromiso con el mantenimiento del empleo. Con este anuncio se desmienten las informaciones y rumores que han circulado en las últimas semanas y que habían generado incertidumbre y miedo entre la plantilla.
2. Refuerzo de las plantillas .
Como muestra de ese compromiso, se informó que, en menos de un mes y medio, se han realizado más de 100 incorporaciones a Naviera Armas Flota y Artra, empresas de Balearia Canarias, con el objetivo de reforzar las plantillas y alcanzar los estándares de servicio y calidad que caracterizan a la compañía.
3. Diálogo, cohesión y comunicación continua.
El Comité de Empresa mantiene una comunicación continua y fluida con la Dirección, abordando de manera conjunta las cuestiones e incidencias que puedan surgir en el día a día. La voluntad de todas las partes es seguir trabajando desde el diálogo, la cohesión y el compromiso con un proyecto común.
Ante la circulación de diferentes informaciones y rumores, desde este Comité hacemos un llamamiento a la tranquilidad y a no dar credibilidad a aquellas informaciones que no procedan de los canales oficiales o que no hayan sido debidamente contrastadas.
La Dirección de la compañía nos ha trasladado su plena disponibilidad para aclarar cualquier cuestión y seguir manteniendo una comunicación transparente con la representación de los trabajadores. Por nuestra parte, el Comité permanece a disposición de toda la plantilla para atender consultas y canalizar inquietudes, evitando que rumores o informaciones no contrastadas generen preocupación innecesaria.
Por último, el Comité quiere agradecer a la empresa y en especial a Don Adolfo Utor, la buena disposición para reunirse con todos los miembros del Comité y mantener un contacto directo, exponiendo y escuchando las inquietudes de la Flota.
El Comité de Empresa continuará desempeñando su labor con responsabilidad, manteniendo una comunicación constante con la Dirección y velando por el cumplimiento de los compromisos trasladados en esta reunión, siempre en defensa de los derechos, el empleo y los intereses de toda la plantilla.
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