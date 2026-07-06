La UE cambia las reglas para cobrar ayudas: estos ciudadanos podrán quedarse sin prestaciones sociales de la Seguridad Social y el SEPE

Miles de beneficiarios de subsidios y ayudas públicas podrían verse afectados por los cambios que prepara la Unión Europea. Bruselas trabaja en una nueva normativa que modificará las condiciones para acceder y mantener determinadas prestaciones, con el objetivo de unificar criterios entre los Estados miembros, facilitar su gestión y reforzar el control sobre la concesión de estas ayudas. En España, esto afectaría a los subsidios del SEPE o la Seguridad Social.

La medida forma parte de la reforma del Reglamento (CE) 883/2004, que coordina los sistemas de Seguridad Social en la UE, y no modifica el derecho a la libre circulación. Lo que cambia es el acceso a las prestaciones asistenciales, es decir, aquellas financiadas con impuestos y no con cotizaciones previas.

Los subsidios por desempleo se verían afectados / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Esta es una de las normativas más importantes de los últimos años en materia de protección social. Tras muchas negociaciones con los Estados miembro, se van a actualizar las normas que coordinan los sistemas de públicos de la UE.

El objetivo de Bruselas es limitar el acceso a determinadas ayudas sociales para los ciudadanos comunitarios que no trabajen ni hayan cotizado en el país donde residen.

Según el nuevo marco, los países podrán negar estas ayudas a ciudadanos de otros países miembros que se instalen en su territorio sin desarrollar una actividad laboral, sin buscar empleo de forma efectiva o sin acreditar un vínculo suficiente con el sistema del país de acogida.

La UE busca proteger el gasto público y evitar abusos

Bruselas defiende que la reforma pretende garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos de protección social. La idea es que los Estados no tengan que asumir de forma automática el coste de mantener a personas que nunca han contribuido económicamente a sus sistemas.

La ministra Portavoz, Elma Saiz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). / Gabriel Luengas - Europa Press

Otro de los objetivos es poner freno al denominado "turismo de prestaciones". Estos son desplazamientos hacia países con sistemas de bienestar más generosos con la finalidad principal de solicitar ayudas públicas, como es el caso de España.

Qué prestaciones se verán afectadas en España

Uno de los aspectos más importantes del cambio es la diferenciación entre prestaciones contributivas y prestaciones asistenciales. Las primeras, como las derivadas de las cotizaciones realizadas por un trabajador, mantienen su protección. Quien haya trabajado y cotizado seguirá conservando sus derechos aunque cambie de país dentro de la Unión Europea.

En España, uno de los principales efectos puede producirse sobre el Ingreso Mínimo Vital y otras rentas autonómicas de inserción, ya que España contará con un respaldo legal europeo más sólido para exigir que exista un vínculo real con el país antes de conceder estas prestaciones.

También afectará a algunos subsidios asistenciales por desempleo del SEPE, mientras que la prestación contributiva por paro seguirá manteniendo las reglas habituales ligadas a las cotizaciones realizadas.

La Unión Europea mantiene que el endurecimiento de las ayudas económicas no implica dejar sin cobertura sanitaria a los ciudadanos europeos, ya que los Estados deberán seguir garantizando mecanismos de acceso a la asistencia sanitaria conforme a sus respectivos sistemas nacionales.