Inditex despliega un etiquetado accesible para personas con discapacidad visual

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha anunciado este martes durante la junta general de accionistas el despliegue de un nuevo sistema de etiquetado accesible que permitirá a las personas con discapacidad visual consultar de forma autónoma la información esencial de las prendas mientras realizan sus compras en las tiendas del grupo.

La implantación ya ha comenzado y se extenderá de forma progresiva a todas las marcas y mercados de la compañía.

El sistema incorpora un nuevo código en las etiquetas, junto al QR ya existente, basado en la tecnología desarrollada por la empresa española NaviLens.

A través de las aplicaciones de las distintas cadenas de Inditex y utilizando las funciones de accesibilidad del teléfono móvil, los usuarios pueden escuchar información como la descripción de la prenda, la talla, el color o el precio sin necesidad de enfocar con precisión la etiqueta.

Ana Mosteiro, del departamento de tecnología de tiendas de Inditex, explica que el objetivo es que los clientes con discapacidad visual puedan “tener una experiencia autónoma” durante su recorrido por la tienda y acceder a la información del producto “de primera mano, de forma muy rápida”.

Destaca además que la solución está integrada en las aplicaciones de todas las marcas del grupo, por lo que no requiere descargar ninguna herramienta adicional y funciona en el idioma configurado en el dispositivo del usuario.

La incorporación de las nuevas etiquetas ha comenzado con las prendas producidas desde el 1 de junio y se realizará de forma progresiva hasta completar todas las referencias de la colección primavera-verano de 2027.

En una segunda fase, prevista para finales de este año, el código también se integrará en la etiqueta interior de las prendas para que las personas con discapacidad visual puedan identificarlas en casa y consultar datos como su composición o las instrucciones de lavado.

El delegado de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez, ha destacado que esta tecnología elimina “una barrera a la información” y permitirá que, por primera vez en una tienda de moda, una persona ciega pueda elegir una prenda y comprobar de manera autónoma su talla o sus características sin depender de otra persona. También ha subrayado que la iniciativa puede convertirse en “un camino para otras empresas” y ha defendido que “el buen diseño es el que está pensado para todas las personas”.

Fuente: La Opinión A Coruña