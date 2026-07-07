Lopesan Hotel Group inaugura tres nuevos resorts en Punta Cana y consolida su expansión en el Caribe

Lopesan Hotel Group ha inaugurado tres nuevos resorts en Punta Cana tras realizar una inversión superior a los 300 millones de euros. La mayor ampliación de la compañía en el Caribe, desde la apertura del Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino, incorpora más de 1.000 nuevas habitaciones y consolida la posición del grupo como uno de los principales operadores hoteleros de República Dominicana.

La puesta en marcha de este nuevo desarrollo ha permitido incorporar una plantilla inicial de alrededor de 700 colaboradores. Está previsto que el complejo supere los 1.100 empleados cuando alcance el cien por cien de su capacidad operativa, reforzando la contribución de Lopesan a la creación de empleo y al desarrollo económico de la región. Los nuevos establecimientos amplían la presencia de Lopesan en Playa Bávaro mediante tres propuestas diferenciadas que responden a distintos perfiles de viajeros. Integrados con el Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino, conforman un gran destino vacacional que combina alojamiento, gastronomía, ocio, entretenimiento y espacios para congresos y eventos.

El Lopesan Caoba Lagoon Resort, Spa & Casino constituye el eje principal del nuevo desarrollo con 554 habitaciones y más de 110.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas. El establecimiento incorpora el nuevo Centro de Convenciones Lopesan, con capacidad para 2.000 personas, reforzando la presencia del grupo en el segmento MICE y ampliando su oferta para el turismo de reuniones e incentivos. El Lopesan Serenity Bay Resort ofrece 239 habitaciones y suites dirigidas exclusivamente al público adulto, con una propuesta centrada en el bienestar, la tranquilidad y la privacidad. Por su parte, el Lopesan Splash Cove Resort dispone de 242 habitaciones orientadas al turismo familiar, con piscina de olas, parque acuático y una completa oferta de actividades deportivas y de entretenimiento.

Cenote Pool / Lopesan Hotel Group

El punto de conexión entre los cuatro establecimientos es The Boulevard, un espacio comercial y de ocio de acceso exclusivo para los huéspedes del complejo. Este eje central reúne restaurantes, bares, cafeterías, zonas comerciales, un casino y un teatro con capacidad para 820 espectadores, convirtiéndose en uno de los principales espacios de encuentro de la oferta turística de Lopesan en el Caribe.

Creación de empleo, innovación y turismo sostenible

Esta expansión responde a la estrategia de crecimiento impulsada por el presidente y los consejeros delegados del Grupo Lopesan, basada en la creación de empleo, la innovación y el desarrollo de un modelo turístico sostenible.

"Queremos que cada proyecto tenga identidad propia y refleje la esencia de Lopesan, tanto en el diseño como en la experiencia del cliente", señaló José Alba, director general de Lopesan Hotel Group. Por su parte, el director regional de Lopesan en el Caribe, Carlos Jiménez, destacó que esta apertura representa un nuevo hito para la compañía y reafirma su compromiso con la excelencia en uno de los destinos vacacionales más competitivos del mundo. La comercialización del complejo se orienta a mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Reino Unido, España, así como Colombia, Argentina y Chile.

El proyecto incorpora criterios de eficiencia energética, optimización del consumo de recursos y gestión responsable del entorno desde su diseño. Paralelamente, Lopesan trabaja en los procesos de auditoría necesarios para obtener las principales certificaciones internacionales de sostenibilidad, siguiendo el modelo implantado en el Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino, distinguido, entre otros reconocimientos, con la calificación de 4 Diamantes de la AAA (American Automobile Association).

La naturaleza como inspiración

El proyecto arquitectónico e interiorista, desarrollado junto a HKS Architects y su división ROAM, toma el agua como elemento vertebrador de la experiencia del huésped. El diseño integra la vegetación tropical y grandes láminas de agua para crear una transición natural entre la arquitectura y el paisaje caribeño.

El elemento central del complejo es una gran laguna de 127 metros de longitud, complementada por cenotes artificiales nadables y diez cascadas que aportan dinamismo, frescura y una identidad propia a los espacios exteriores.

Con esta apertura, Lopesan Hotel Group culmina la mayor ampliación de su oferta en el Caribe desde la inauguración del Lopesan Costa Bávaro Resort Spa & Casino y refuerza su posicionamiento internacional mediante un modelo basado en la diferenciación de producto, la innovación, la excelencia en el servicio y la creación de valor para el destino.