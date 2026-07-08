Comparativa de precios: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas para este miércoles 8 de julio

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Hoy, miércoles 8 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, CALLE ARRECIFE, 33, donde la Gasolina 95 está a 1,225€ el litro. La estación PLENERGY de Ingenio en la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Antigua, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, tiene el gasoil a 1,269€ el litro. En Antigua, Fuerteventura, la estación de servicio PLENERGY, CALLE REAL, 22, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,269€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33, donde sale a 1,275€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,275€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 8 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 a la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES para llenar el tanque por 1,225€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a AVENIDA CARLOS V, 109, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,349€ el litro en Avenida Escaleritas 112. En Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Tías, en la estación SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, donde el diésel está a 1,354€ el litro. La segunda mejor opción está en Tías, a 1,354€ el litro en SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a la gasolinera DISA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,425€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,449€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 8 de julio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,317€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,317€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,269€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 8 de julio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,249€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,249€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en La Oliva, Avenida Nuestra Señora del Carmen 25, en la estación DISA CORRALEJO a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 8 de julio está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,275€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ a 1,275€ el litro de Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,349€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 1,225€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PLENERGY a 1,239€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,275€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,275€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La estación PETROPRIX del municipio de Telde en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece hoy, miércoles 8 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [08/07/2026 8:14:45]