María Lafuente, asesora financiera, revela cuál es el mejor mes para pedir la jubilación anticipada a la Seguridad Social: "Puede hacer que cobres más dinero durante toda tu jubilación"

Cada vez hay más casos en los que los jubilados con largas carreras laborales y décadas de cotización pierden un gran porcentaje de su pensión. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores a los trabajadores que se retiren antes de la edad ordinaria, afectando en mayor o menor medida según cuando el tiempo de adelanto. Por eso, la asesora financiera María Lafuente revela cuál es el mejor mes para pedir esta modalidad de retiro.

Acceder a la jubilación anticipada no consiste únicamente en decidir dejar de trabajar antes de la edad ordinaria. El mes en el que se presenta la solicitud también tiene un impacto directo en el pensionista y la cuantía que cobrará durante el resto de su vida. Por eso, una buena planificación puede traducirse en una pensión más elevada.

Diciembre es el más favorable para

Según revela María Lafuente, "diciembre es el mes más interesante" para formalizar la solicitud de jubilación anticipada en muchos casos. La experta se basa en la explicación del funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz para llegar a esta conclusión. Hacerlo en este mes, "puede hacer que cobres más dinero durante toda tu jubilación".

La asesora explica que si la pensión comienza a cobrarse antes de finalizar el año, el nuevo jubilado podrá beneficiarse de la revalorización anual que se aplica al ejercicio siguiente.

Sin embargo, recuerda que esta circunstancia no convierte automáticamente diciembre en la mejor opción para todos los trabajadores, ya que cada expediente depende de la edad, los años cotizados y la modalidad de jubilación elegida.

No siempre conviene adelantar exactamente dos años

Otro de los aspectos que destaca la experta tiene que ver con los coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social a quienes deciden retirarse antes de la edad legal. "No siempre es buena idea jubilarse 24 meses exactos antes de la edad ordinaria", advierte Lafuente.

Coeficientes reductores en todos los meses / La Provincia / Seguridad Social

En algunos casos, esperar unos pocos meses adicionales puede reducir de forma importante la penalización aplicada sobre la pensión, lo que supone cobrar una cuantía mayor durante toda la jubilación. La asesora recuerda que esas penalizaciones son permanentes y acompañarán al pensionista durante el resto de su vida, por lo que una diferencia aparentemente pequeña puede terminar convirtiéndose en miles de euros a largo plazo.

Por ello, María Lafuente insiste en que la decisión debe estudiarse con detenimiento y no limitarse únicamente al deseo de dejar de trabajar antes.

"Una mala planificación puede costarte decenas de miles de euros durante tu jubilación", acaba diciendo la asesora financiera.