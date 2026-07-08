Es oficial: un trabajador con 45 años cotizados pierde un 24% de su pensión por jubilarse antes porque la Seguridad Social aplica estos coeficientes reductores

La Seguridad Social lo ha hacer. Un jubilado ha perdido parte de su pensión por haberse retirado antes de la edad ordinaria. Estos casos son habituales entre trabajadores con largas carreras laborales que optan por la jubilación anticipada sin conocer el impacto real en su prestación. En estas situaciones, el organismo aplica coeficientes reductores en función de los meses de adelanto, lo que puede rebajar de forma permanente la cuantía mensual de la pensión.

Queda claro que cotizar durante toda una vida laboral no garantiza cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Así lo advierte Nacho, divulgador especializado en derecho laboral y conocido en redes sociales como @laboral_tips, quien explica el caso de un trabajador que, pese a haber acumulado 45 años de cotización, vio reducida su pensión en un 24% por optar por la jubilación anticipada.

Así funcionan los coeficientes reductores de la Seguridad Social / La Provincia / Seguridad Social

Según detalla, uno de los aspectos más importantes antes de retirarse es conocer cómo funcionan las distintas modalidades de jubilación anticipada y los coeficientes reductores que aplica la Seguridad Social.

Dos tipos de jubilación anticipada

El experto recuerda que existen dos fórmulas para adelantar la jubilación:

Jubilación anticipada voluntaria: permite retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria siempre que se hayan cotizado al menos 35 años . Sin embargo, esa decisión lleva una reducción permanente de la pensión cuya cuantía depende tanto del tiempo cotizado como de los meses de anticipo.

permite retirarse hasta dos años antes de la edad ordinaria siempre que se hayan cotizado al menos . Sin embargo, esa decisión lleva una reducción permanente de la pensión cuya cuantía depende tanto del tiempo cotizado como de los meses de anticipo. Jubilación anticipada involuntaria o forzosa: está reservada para quienes dejan de trabajar por causas ajenas a su voluntad, como un despido objetivo o un expediente de regulación de empleo. En estos casos es posible adelantar la jubilación hasta cuatro años, siempre que se acrediten al menos 33 años de cotización.

En el caso analizado por el especialista, el trabajador tenía más de 44 años y medio cotizados, por lo que podía acceder a la jubilación anticipada forzosa a los 61 años, cuatro antes de la edad ordinaria que le correspondía. Sin embargo, ese adelanto tuvo consecuencias económicas.

Coeficientes reductores en todos los meses / La Provincia / Seguridad Social

En este caso, perdió el 24% de la pensión. El experto recuerda que los coeficientes reductores disminuyen cuanto menor es el tiempo de adelanto, pero nunca desaparecen si se accede antes de la edad legal. En este retiro anticipado, al afectado le podrían haber quitado hasta un 30% del ingreso.

La importancia de planificar la jubilación

El divulgador insiste en que la decisión no siempre es sencilla y recomienda estudiar cada situación antes de solicitar la pensión: "Hay que poner en una balanza si compensa seguir cobrando un subsidio o jubilarse antes con una pensión más baja".

Además, recuerda que la edad ordinaria de jubilación continúa aumentando de forma progresiva. A partir de 2027 será necesario tener 67 años para jubilarse con carácter general, aunque quienes acrediten una larga carrera de cotización podrán seguir accediendo a la pensión a los 65 años.

Por ello, conocer las reglas antes de iniciar los trámites puede evitar reducciones permanentes que acompañarán al trabajador durante toda su jubilación.