Confirmado por el Supremo: los permisos retribuidos deben disfrutarse en días laborables y no cuentan ni los fines de semana ni los festivos

Los trabajadores que necesiten pedir un permiso laboral por hospitalización, fallecimiento, cuidado de familiares u otros supuestos reconocidos deben saber que pueden disponer de más días de los que creen. El Tribunal Supremo ha establecido que estos permisos deben disfrutarse en días laborables, por lo que no pueden consumirse en festivos ni fines de semana.

La doctrina protege el derecho de los trabajadores, ya que su finalidad es justificar la ausencia al trabajo, no reducir los periodos de descanso. Esta interpretación parte de una sentencia dictada por la Sala de lo Social el 13 de febrero de 2018, una resolución que modificó la práctica seguida por numerosas empresas y que posteriormente ha sido reforzada por nuevas decisiones judiciales y por la adaptación de la normativa laboral española a la legislación europea.

El permiso solo tiene sentido cuando existe obligación de trabajar

El Alto Tribunal recuerda que un permiso retribuido consiste en una autorización para no acudir al puesto de trabajo sin perder salario. Por eso, no tiene sentido que comenzara a consumirse en un día en el que el empleado ya estaba libre por descanso semanal, vacaciones o festivo.

Hasta el momento de esta resolución histórica, era habitual que, si un trabajador sufría un percance sábado o domingo, el permiso empezara ese mismo día, aunque no tuviera que trabajar. Como consecuencia, parte del permiso desaparecía durante el fin de semana.

Sin embargo, sí hay un caso en el que se pierden días. Si el empleado ya está disfrutando de sus vacaciones cuando ocurre el hecho que daría derecho al permiso, este no suspende automáticamente las vacaciones, salvo que la necesidad de cuidado continúe cuando finalice ese periodo de descanso. En ese caso, si el familiar sigue hospitalizado o requiere asistencia, el permiso podrá activarse una vez el empleado deba reincorporarse al trabajo.

El Supremo corrigió esa interpretación y estableció que el cómputo debe iniciarse el primer día laborable del trabajador. De esta manera, el permiso cumple realmente su finalidad, permitir que el empleado pueda atender una situación familiar sin tener que acudir a su puesto.

Además, otra consecuencia importante de esta jurisprudencia afecta a los convenios colectivos. El Tribunal Supremo considera que ningún convenio puede reducir los derechos mínimos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Así afecta la doctrina a los principales permisos retribuidos

La interpretación del Supremo se aplica actualmente a la mayoría de permisos previstos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Entre los casos más habituales destacan:

Hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica de un familiar: los cinco días se disfrutan sobre jornadas laborables.

los cinco días se disfrutan sobre jornadas laborables. Fallecimiento de un familiar: los dos días comienzan el primer día de trabajo si el fallecimiento ocurre durante el descanso semanal.

los dos días comienzan el primer día de trabajo si el fallecimiento ocurre durante el descanso semanal. Accidentes o cuidados de familiares: el permiso solo consume jornadas en las que el trabajador debía prestar servicio.

El único supuesto que mantiene un régimen distinto es el permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho, cuya duración sigue siendo de 15 días naturales. Sin embargo, incluso en este caso el Tribunal Supremo protege el momento de inicio. Si la boda se celebra un sábado y el trabajador libra ese fin de semana, el primer día del permiso comenzará el lunes siguiente.

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Con esta doctrina, el Tribunal Supremo ha unificado el criterio judicial y ha reforzado una idea básica, los permisos retribuidos existen para permitir ausentarse del trabajo, por lo que solo pueden consumirse cuando realmente existe una jornada laboral de la que ausentarse.