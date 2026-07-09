La gasolina más barata de la provincia de Las Palmas se localiza en Gran Canaria este jueves 9 de julio

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,225€ el litro en H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,225€ el litro.

Hoy jueves 9 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy jueves 9 de julio, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES, donde está a 1,225€ el litro. La otra opción está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, a 1,225€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, a la gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS, donde el litro está a 1,349€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación H2EXAGON LAS TORRES en CALLE ARRECIFE, 33, donde el diésel está a 1,275€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,275€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio SPL de Tías en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7 tiene un precio de 1,354€ el litro.

La estación de DISA AEROPUERTO en Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,425€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,449€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, jueves 9 de julio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,317€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,317€.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en La Oliva, Avenida Nuestra Señora del Carmen 25, en la DISA CORRALEJO, que está a 1,395€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 9 de julio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,249€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,249€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,269€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,269€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 1,225€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PLENERGY a 1,239€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este jueves 9 de julio está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,275€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ a 1,275€ el litro de Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 9 de julio, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,275€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,275€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [09/07/2026 8:10:58]