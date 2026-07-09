Teresa Torres de Lavandería El Cardón recibe el CaixaBank Premio Empresaria 2026 en Canarias

CaixaBank galardonó a Teresa Torres, administradora y socia fundadora de Lavandería El Cardón, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria 2026’ en Canarias. Con este reconocimiento se distingue el talento y excelencia de la profesional, colocándola como referente en su territorio por la trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

Teresa Torres fue elegida entre las candidaturas presentadas en Canarias por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de la empresa familiar que dirige. Pasando de ser un pequeño negocio local a una de las lavanderías referentes dentro del Archipiélago.

Al frente de Lavandería El Cardón desde hace 38 años, Teresa Torres lidera la evolución de esta empresa familiar dedicada a la lavandería industrial y los servicios textiles para el sector turístico. Con sede en Fuerteventura. Cuenta con más de 500 empleados y actividad en varias de las islas. Su gestión fue determinante para posicionar a la empresa como socio de referencia de importantes cadenas hoteleras nacionales e internacionales, sin renunciar a los valores de cercanía, calidad y compromiso con las personas que marcaron su trayectoria.

El acto de entrega del premio contó con la participación de Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, quien destacó que “el recorrido profesional de Teresa Torres demuestra que es posible crecer sin perder el arraigo al territorio, generando empleo, creando valor y abriendo camino para otras mujeres contribuyendo al tejido empresarial de nuestras Islas”.

Tras esta fase regional, la empresaria majorera pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas y optará a un galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.