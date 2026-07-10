Confirmado por la Ley Propiedad Horizontal: los propietarios pueden cambiar su plaza de garaje con otro vecino si su coche no cabe en la suya

Tener una plaza de garaje dentro del edificio es una comodidad muy valorada por muchos propietarios. Sin embargo, algunos aparcamientos son demasiado estrechos, están junto a columnas o dificultan las maniobras para estacionar. Cuando esto ocurre y existen otras plazas disponibles en mejores condiciones, la Ley de Propiedad Horizontal contempla la posibilidad de realizar un cambio, siempre que se cumplan los requisitos y la comunidad lo autorice.

Una de las causas principales de que las plazas de garaje sean estrecha es que muchos edificios fueron construidos hace décadas, cuando los vehículos eran más pequeños. Por eso, para evitar la molestia, muchas personas optan por intercambiar su plaza de garaje, aunque las condiciones para hacerlo dependen de cómo figure inscrita esa plaza en el Registro de la Propiedad.

Debes conocer muy bien qué puedes hacer en tu plaza de garaje / Freepik

El primer punto que debe comprobar un propietario es si la plaza constituye una finca registral independiente o si aparece como un anejo inseparable de la vivienda. Esa diferencia jurídica determina si el cambio puede realizarse libremente o si será necesario contar con el respaldo de la comunidad de propietarios.

Si la plaza tiene escritura propia, el intercambio es mucho más sencillo

Cuando la plaza de garaje dispone de una escritura independiente de la vivienda, la operación es simple. En este caso, ambos propietarios pueden realizar una permuta, es decir, intercambiar legalmente las plazas sin necesidad de solicitar autorización a la comunidad.

Eso sí, el cambio exige acudir al notario, firmar una escritura pública, inscribir la operación en el Registro de la Propiedad y afrontar los gastos derivados, como notaría, registro e impuestos. Además, una vez finalizado el trámite, el nuevo titular debe comunicar el cambio al presidente o al administrador de la comunidad para actualizar los datos de cobro de las cuotas.

Cuando la plaza está unida a la vivienda, la comunidad sí puede bloquear el cambio

La situación cambia si la plaza está en las escrituras como "anejo inseparable del piso". En ese supuesto, la ley considera que la vivienda y el garaje forman una única propiedad, por lo que no pueden intercambiarse tan fácilmente.

Así puedes usar tu plaza de garaje / Alba Vigaray

Para hacerlo sería necesario desvincular previamente la plaza, una operación que requiere el acuerdo favorable de tres quintas partes de los propietarios, como recoge el artículo 10.3.b de la Ley de Propiedad Horizontal.

Además del permiso vecinal, este procedimiento implica modificar la división horizontal del edificio y asumir nuevos costes notariales y registrales, por lo que rara vez se utiliza en la práctica.

Para hacer más fácil este procedimiento, muchos propietarios optan por una solución mucho más sencilla, intercambiar únicamente el uso de las plazas, sin cambiar la titularidad. De este modo, cada vecino continúa siendo propietario de su plaza, sigue pagando su cuota de comunidad y sus impuestos, pero ambos acuerdan aparcar en la plaza del otro.

Aunque la ley no obliga a formalizar este acuerdo, los expertos recomiendan redactar un documento privado donde consten las condiciones del intercambio, la duración, el reparto de responsabilidades y la posibilidad de recuperar la plaza original si alguno decide vender la vivienda o poner fin al acuerdo.