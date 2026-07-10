Los precios más bajos de gasolina y gasoil en la provincia de Las Palmas este viernes 10 de julio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 10 de julio, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Calle Eufemiano Jurado 4, con la Gasolina 98 a 1,348€ el litro en la estación de servicio E.S. DISA VEGUETA. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la E.S. SHELL SCHAMANN de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Paseo José Antonio 89, con un precio de 1,348€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,275€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,275€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,225€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,225€.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

Para llenar el tanque hoy viernes 10 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33 a la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES para llenar el tanque por 1,225€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la estación de SANTANA DOMINGUEZ, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,225€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33, donde sale a 1,275€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,275€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio E.S. DISA VEGUETA de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,348€ el litro en Calle Eufemiano Jurado 4. En Las Palmas de Gran Canaria, Paseo José Antonio 89, la estación de servicio E.S. SHELL SCHAMANN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,348€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Tías, estación SPL de Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, donde sale a 1,354€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Tías, estación de SPL en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, donde se puede encontrar el gasoil a 1,354€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 10 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7 a la estación de servicio SPL para llenar el tanque por 1,356€ el litro. Otra opción sería ir hasta Tías, a Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, donde la estación de SPL ofrece la Gasolina 95 a 1,356€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA AEROPUERTO de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,435€ el litro en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera FV-1 km 2 de Puerto del Rosario a 1,419€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,299€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en Antigua a 1,299€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,279€ el litro, seguida por la estación DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 del municipio de Antigua a 1,279€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación E.S. DISA VEGUETA, en Calle Eufemiano Jurado 4, donde encontrarás a 1,348€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera E.S. SHELL SCHAMANN también ofrece la Gasolina 98 a 1,348€ el litro en Paseo José Antonio 89.

La estación H2EXAGON LAS TORRES del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 ofrece hoy, viernes 10 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio E.S. DISA VEGUETA, que ofrece el mismo carburante a 1,238€ el litro en Calle Eufemiano Jurado 4.

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,275€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,275€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 10 de julio está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,275€ el litro de diésel en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación DISA EL GORO a 1,275€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 a 1,349€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA EL GORO a 1,249€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/07/2026 8:10:01]