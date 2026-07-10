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Estas son las nuevas rutas de Binter en julio y agosto

La aerolínea une de forma directa los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura con el de La Palma

Binter pone en marcha rutas estivales en el ámbito interinsular en julio y agosto

﻿Binter pone en marcha rutas estivales en el ámbito interinsular en julio y agosto / La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Binter ha programado para este mes de julio rutas interinsulares de verano para dar respuesta a los cambios en el comportamiento de la demanda propios de la época estival y atender las necesidades de desplazamiento entre las diferentes islas del archipiélago, tanto de residentes como de visitantes.

Como novedad de la temporada de verano, Binter recupera la conexión directa entre Lanzarote y La Palma, que desde principio de mes cuenta con 10 vuelos semanales y que a partir de la segunda mitad de julio y hasta principios de septiembre ascenderán a 14 enlaces a la semana, facilitando los desplazamientos entre ambas islas. Además, a partir del 19 de julio operará seis vuelos directos a la semana entre las islas de Fuerteventura y La Palma, otra ruta estival que retoma y que mantendrá hasta principios de septiembre.

70 vuelos semanales

Con la llegada del verano, la aerolínea canaria ha reforzado su programación interinsular con una media de 70 vuelos semanales extra, que le permitirán operar más de 1.700 vuelos a la semana dentro de Canarias y ofertar 126.220 plazas, con unos 5.000 asientos adicionales semanales respecto a junio. Este refuerzo de la programación responde al compromiso permanente de Binter con la conectividad de Canarias y con ofrecer una red de transporte aéreo que contribuya a la cohesión territorial del archipiélago.

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Los billetes ya se pueden adquirir a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00, las agencias de viajes y las oficinas de los aeropuertos, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.

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