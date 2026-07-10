La UE lo confirma: comprar una camiseta falsa de España en China será más caro por esta nueva tasa europea
Los envíos de bajo valor procedentes de fuera de la Unión Europea dejarán de beneficiarse de la exención aduanera y deberán asumir un nuevo recargo, una medida que también incrementará el control sobre las réplicas deportivas
En pleno Mundial de fútbol, y con el auge de las compras de camisetas procedentes de China, la Unión Europea comenzará a aplicar una nueva tasa de 3 euros a los pequeños paquetes importados desde países extracomunitarios. Esto significa que muchos aficionados que recurren a webs asiáticas para adquirir la equipación de su equipo o selección favorita tendrán que asumir un coste adicional en sus pedidos a partir de la entrada en vigor de la medida.
A partir del 1 de julio de 2026, comprar una camiseta de fútbol desde China será más caro. La nueva tasa afectará a millones de pedidos de webs como Shein, AliExpress, Temu o las propias páginas de venta de camisetas.
Una sola camiseta costará más, pero agrupar pedidos reducirá el impacto
La medida introduce un gravamen transitorio de 3 euros para los envíos de mercancías procedentes de países extracomunitarios con un valor inferior a 150 euros, eliminando la histórica exención de la que disfrutaban este tipo de paquetes. En la práctica, los consumidores que recurren a vendedores chinos para comprar camisetas de clubes o selecciones verán aumentar el coste final de sus pedidos y también estarán más expuestos a controles aduaneros.
El nuevo recargo no se aplica por cada prenda incluida en el paquete, sino por la categoría arancelaria del producto. Esto significa que un envío formado únicamente por camisetas de fútbol pagará una sola tasa de 3 euros, independientemente de que incluya una o varias unidades.
En cambio, si el comprador añade artículos de otra naturaleza, como dispositivos electrónicos o accesorios que pertenezcan a una categoría distinta, el importe aumentará.
En pedidos con productos diferentes, el gravamen puede elevarse a 6 euros, 9 euros o más, según el número de categorías distintas incluidas. Esta estructura favorece las compras agrupadas frente a los pedidos individuales, ya que el coste adicional se reparte entre todas las prendas adquiridas.
El mayor cambio será el aumento de los controles sobre las réplicas
Más allá del encarecimiento, uno de los efectos más relevantes será el incremento de la vigilancia aduanera sobre las camisetas de fútbol importadas desde China. Uno de los aspectos que más puede sorprender a los compradores es que abonar el nuevo recargo de 3 euros no evita una posible intervención de las autoridades aduaneras.
Muchas de las prendas que se comercializan a precios muy reducidos corresponden a réplicas no oficiales de clubes o selecciones y utilizan marcas registradas.
Con el nuevo sistema, las plataformas deberán identificar con mayor precisión el contenido de los envíos y registrar digitalmente la información asociada a cada pedido. Esto dificultará prácticas habituales como declarar los paquetes como regalos o atribuirles un valor simbólico para facilitar su entrada en territorio europeo.
Con estas medidas, la Unión Europea busca:
- Reducir la saturación de las aduanas, que reciben millones de paquetes de bajo valor cada día.
- Garantizar una competencia más equilibrada entre los comercios establecidos en la Unión Europea y las plataformas internacionales que aprovechaban la exención para envíos inferiores a 150 euros.
- Incrementar la seguridad de los productos que llegan al mercado europeo y reforzar la detección de mercancías que incumplen la normativa o infringen derechos de propiedad intelectual.
Así que quienes estén pensando en comprar camisetas de fútbol chinas deben darse prisa para que no les salga tan caro.
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