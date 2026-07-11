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Jualex: 16 años como referente de la industria canaria

La empresa distribuye alimentación y bebidas y fabrica productos propios con sello canario

Jualex: 16 años como referente de la industria canaria

Jualex: 16 años como referente de la industria canaria

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Renata Domingo

Hablar de Jualex Canarias, S.L. es hablar de una de las empresas que mejor representan la evolución de la industria alimentaria del archipiélago. Con 16 años de trayectoria, la compañía ha consolidado un modelo de negocio basado en la calidad, la cercanía al mercado canario y una firme apuesta por la innovación y la producción local.

Su actividad se articula en torno a dos grandes líneas de negocio. Por un lado, la distribución de bebidas y productos de alimentación de primeras marcas en todo el archipiélago y, por otro, la fabricación y envasado de alimentos bajo marcas propias, entre las que destaca Dulzán.

Uno de los hitos más relevantes de los últimos años ha sido la puesta en marcha de Jualex Láct, una fábrica que ha reforzado la capacidad industrial de la empresa. Esta inversión ha permitido aumentar la producción y desarrollar productos adaptados a las necesidades del mercado regional, especialmente en el segmento de las elaboraciones lácteas condensadas comercializadas bajo la marca Dulzán.

Jualex: 16 años como referente de la industria canaria

Jualex: 16 años como referente de la industria canaria / LP

La innovación es clave. Su departamento de I+D trabaja de forma constante en nuevos desarrollos capaces de responder a las tendencias de consumo y a las demandas del mercado. Entre las novedades destacan el toffee topping, la elaboración láctea condensada sin lactosa y Especial Barista, una referencia diseñada específicamente para el canal HORECA.

La sostenibilidad ocupa un lugar central en la estrategia empresarial, dado que la integra en todas las áreas de su actividad mediante un enfoque que combina responsabilidad ambiental, compromiso social y crecimiento económico sostenible.

Jualex: 16 años como referente de la industria canaria

Jualex: 16 años como referente de la industria canaria / LP

La empresa ha impulsado inversiones para mejorar la eficiencia energética y reducir su huella de carbono, entre ellas una instalación fotovoltaica de autoconsumo, iluminación LED y tecnologías que optimizan los procesos productivos. Además, cuenta con un sistema de fabricación propio y patentado que reduce el consumo energético y aumenta la eficiencia industrial, complementado con la recogida selectiva y el reciclaje de residuos.

La creación de empleo de calidad, el impulso de productos de kilómetro cero y el fortalecimiento de la cadena de valor local reflejan igualmente su compromiso con Canarias.

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