Pedro Ortega, presidente de la CCE: "Lo que quiere el empresario es que el trabajador se recupere pronto y bien de las bajas"

¿Qué es absentismo?

La ausencia del puesto de trabajo, en general.

¿Qué efecto tiene?

Cuando un trabajador falta, la empresa, o deja de producir, o tiene que buscar a alguien que lo sustituya para poder mantener la producción del bien o el servicio. Es preocupante si tenemos en cuenta que Canarias ha llegado ya al 9,1%. Es decir, uno de cada diez días no se trabaja, esa es la realidad y es peligrosa. Además, ese número no es una foto, sino el final actual de un crecimiento paulatino. Si nos fijamos solo en las IT (incapacidad temporal), somos campeones junto a Galicia, estamos en el 7,9% mientras que la media estatal es del 5,5%; la diferencia es de casi el 50%. En un periodo corto, se han duplicado las horas no trabajadas. Pues, oiga, tendremos que mirarlo.

¿Y qué ve usted?

Para empezar, que en un año hay un 70% de trabajadores que nunca están de baja, un 7% que acumulan el 48% de ellas y un 10%, del total de los que están de baja, que suman más de diez patologías en ese mismo año. Hay que poner el foco en algunos aspectos, analizarlos y explorar las posibilidades de mejora que existen; hay que sentarse ya para atajar este problema.

"Las bajas nos costaron el año pasado en el Archipiélago 3.000 millones de euros"

¿Sentarse quiénes?

La Seguridad Social, el Servicio Canario de la Salud, las mutuas, las empresas, los sindicatos y quien más quiera. Resulta que tenemos unos 1.700 médicos en Canarias y solo 21 inspectores. No son suficientes. Para que una persona sea revisada por un tribunal pasan 18 meses y, de repente, la mandan a trabajar sin más. ¿Ha sucedido un milagro? Si se realizaran valoraciones adecuadas cada tres meses, habría un mejor resultado.

¿No podría generar eso el peligro de tener reincorporados en sus puestos a trabajadores que no están en condiciones?

Es que si no están en condiciones, deben seguir de baja, a los tres, a los seis y a los 18 meses. La cuestión es tener un seguimiento de su evolución. Y, por otra parte, tenemos también un grupo de personas que están de baja simplemente porque no les hacen las pruebas que necesitan. Eso denota que el sistema no está funcionando correctamente. ¿Por qué no se apoyan en las mutuas?

¿Qué arregla eso?

Una baja traumatológica tiene una duración media en la Seguridad Social de 85 días y, la misma, a través de una mutua, de 40 y pico. Algo falla.

¿Con qué se darían por satisfechos los empresarios?

Con que el trabajador se recupere pronto, se reincorpore con garantías de que puede desempeñar su trabajo y con que el sistema sea lo menos caro posible. Las IT nos costaron el año pasado en Canarias 3.000 millones de euros, 30.000 millones en toda España. En las Islas, los empresarios hemos pagado 1.500 millones y 17.000 en todo el Estado. Es dinero que no sirve para mejorar la salud de los trabajadores ni para mejorar el sistema, solo para cubrir la baja. E, insisto, eso fue el año pasado, pero los datos crecen continuamente.

El presidente de la CCE, en su despacho. / J. PÉREZ CURBELO

¿Le sorprende el escaso resultado que se percibe tras años de señalar las trabas burocráticas como un problema?

Ese entramado que se ha creado es un impuesto invisible a las empresas y a las personas, porque si las empresas no pueden, por ejemplo, construir viviendas, porque se las marea en procesos largos, no les dan luz o el plan urbanístico se cae entero por una demanda parcial, no hay más oferta y el precio de las casas sube. Es un impuesto invisible a la inversión, un ejemplo de que tenemos que trabajar más para simplificar la administración.

Usted tuvo responsabilidad de gobierno entre 2015 y 2019. ¿Tan difícil es suavizar esto?

También están presas las administraciones. Muchas veces hablas con los responsables políticos y se encuentran con que no pueden abordar algunas cuestiones. De ese tamaño es el entramado que se ha generado. Un ejemplo claro es la reforma laboral de 2022 pactada por Gobierno central, empresarios y sindicatos. En solo cuatro años ya ha sufrido casi 70 modificaciones, y todas ellas ya adoptadas al margen del diálogo social.

"Gran parte de la trama burocrática no es asumible para las pymes; se las lleva por delante"

La empresas canarias son en la inmensa mayoría de los casos muy pequeñas. ¿Echa de menos que se tenga en cuenta el tamaño a la hora de legislar?

Por supuesto. Gran parte de la carga burocrática no es asimilable para la pequeña y mediana empresa. Se aplican normas que se las llevan por delante. Cuando vamos a Europa, demandamos que se apliquen criterios ajustados a una región ultraperiférica a la hora de elaborar las normas, que se tenga en cuenta nuestra existencia y nuestras particulares circunstancias. En esto que me plantea ocurre exactamente igual. Lo que está ocurriendo al aplicar una tabla rasa es que desaparecen pymes y eso es malo para la sociedad canaria.

¿Le preocupa que los jóvenes formados aquí tengan que irse fuera a trabajar?

Mucho y una de las razones es que no encuentran dónde vivir o no hallan los conocimientos especializados que demandan. Otra razón para sentarse y generar una unidad que nos convierta en importadores de talento.