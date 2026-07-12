Diamond Foundry destina 1.300 millones al laminado de diamantes en Zaragoza

Diamond Foundry, la tecnológica estadounidense especializada en la producción de obleas de diamante sintético, comenzará a producir en Zaragoza este novedoso componente a finales del próximo año con una inversión de 1.300 millones de euros, una inyección que la anunciada inicialmente por la firma al rescatar las naves del fallido desembarco de Becton Dickinson en el polígono Empresarium.

La compañía, especializada en la producción de láminas de diamantes sintéticos que, adheridas a semiconductores o chips, consigue una mayor eficiencia en términos energéticos y una menor emisión de calor, pretende iniciar la producción en serie a principios del año que viene para funcionar a pleno rendimiento durante el ejercicio de 2028. Así lo aseguró el presidente de la sociedad en España, Rafael Benjumea, en una reciente visita de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, a la planta productiva, donde se prevé la creación de unos 300 puestos de trabajo.

Papel decisivo

La planta de la capital aragonesa servirá para transformar los diamantes sintéticos producidos en la factoría que Diamond Foundry ya tiene operativa en Trujillo (Cáceres), de donde obtiene la materia prima. En las instalaciones de Zaragoza se cortará y pulirá la oblea, que a su vez se incorporará a semiconductores para conseguir chips de alta potencia. Los citados componentes juegan un papel decisivo en industrias punteras como los centros de datos, la computación avanzada y la inteligencia artificial.

"Producimos un material muy valioso y escaso en un plazo de tiempo y a un coste muy competitivos. Permite atender aplicaciones que hasta ahora no se habrían podido atender, pero sobre todo lo que se consigue es que el microchip sea más eficiente, que se caliente menos y, por lo tanto, que necesite menos energía para su refrigeración. Con todo ello, se hace más rápido el tratamiento del dato", detalló Benjumea.

De este modo, uno de los principales clientes del producto de la firma es la industria de los centros de datos, muy pujante en el territorio aragonés con decenas de proyectos en cartera. De hecho, muy cerca de las instalaciones del polígono Empresarium se va a situar uno de los emplazamientos de la región de datos de Amazon Web Services en Aragón, la mayor apuesta económica de una tecnológica en el sur de Europa con una inversión de 33.700 millones de euros.

Para la consejera de Economía, inversiones como la de Diamond Foundry permiten "posicionar a Aragón dentro de una nueva cadena global de valor y complementar el ecosistema de inversiones tecnológicas" que se está consiguiendo crear en esa comunidad autónoma. "Una de las razones por las que Diamond Foundry viene aquí es precisamente por este ecosistema tecnológico que estamos creando, además del talento y otra serie de condiciones que ofrece nuestra comunidad autónoma", destacó Valle.

El papel de la multinacional no es nuevo en España, pues produce en la localidad cacereña de Trujillo desde el año pasado y próximamente levantará una segunda fábrica. Fundada en 2012 por Martin Roscheisen (uno de los pioneros de la tecnología verde en Silicon Valley) y Jeremy Scholz, en sus inicios obtuvo financiación externa de varios inversores que superó los 300 millones de dólares, con la participación de varios tótems de la tecnología y del mundo empresarial digital (desde el fundador de Google hasta el fundador de Twitter y el cofundador de Facebook). Aunque, sin duda, uno de los rostros más reconocidos es el del actor Leonardo DiCaprio.

Crecimiento exponencial

Diamond Foundry ha experimentado un crecimiento exponencial en el mercado mundial de los "diamantes grandes" en el último lustro. Cuando fue fundada lanzó un plan estratégico a 30 años con hitos que debían ir cumpliéndose cada década. En 2013, fue el de introducir diamantes de origen sostenible en cualquier sitio en el que se hubiesen extraído diamantes. Así entraron en el negocio, llegando a adquirir Vrai and Oro, una marca de joyería que concentra otra de las patas de su negocio, el diamante de consumo.

En 2023, su segundo hito, relacionado directamente con Zaragoza, consistió en llegar a la industria de los chips con obleas de diamante monocristalino, como las que se van a fabricar en la capital aragonesa y las que ya se producen en Cáceres. Su próximo paso llegará en 2033, año en el que tienen como objetivo introducir el producto como semiconductor, con unas características que le permiten tener una potencia 17.200 veces más elevada que la que caracteriza al silicio.

Noticias relacionadas

Unos semiconductores que, por cierto, juegan un papel clave en la industria automovilística, especialmente en los coches eléctricos, otro de los mercados donde Aragón está muy bien posicionado gracias a la futura gigafactoría que la joint venture CSE, de la que participan Stellantis y la china CATL, levantará en Figueruelas a partir de este año.