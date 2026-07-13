Canarias: uno de cada tres puntos de recarga para vehículos eléctricos no funciona

La red de electrolineras crece en Canarias, pero cuando los conductores paran en los puntos de recarga para repostar sus vehículos eléctricos, uno de cada tres no funciona. Es la conclusión a la que llega el Barómetro de la Electromovilidad, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que, nuevo, vuelve a señalar que el Archipiélago continúa incrementando los lugares en los que este tipo de vehículos pueden cargar sus baterías de forma pública –uno de los factores que se ha señalado como determinante para el avance de este tipo de turismos dentro del parque móvil de una región–. Pero, al mismo tiempo, buena parte de su red permanece inactiva o por sus características no es demasiado eficiente a la hora de completar una recarga.

Según los datos aportados por esta patronal, en el último año y medio Canarias ha incrementado su red de recarga para vehículos eléctricos con 808 nuevos puntos y en la actualidad cuenta con 2.392. Sin embargo, de esta red situada en espacios públicos –vías, electrolineras específicas o centros comerciales– al menos 708 no están funcionando. Pero, ¿cuáles son los motivos? Según se detalla en el informe y de acuerdo con la información facilitada por los usuarios, las causas principales son que se encuentran en mal estado, rotos o que todavía no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica.

Sin embargo, y a pesar del acelerón de los últimos años, Canarias va con retraso, con mucho retraso, en el despliegue de su red de electrolineras. Sobre todo, si se busca alcanzar los objetivos establecidos tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) como por el Objetivo 55 (Fit for 55) de la Unión Europea. Planes que establecen que en el Archipiélago la red debería haber alcanzado los 3.801 puntos el año pasado. Con lo que las Islas ya van tarde. Este tipo de infraestructuras deberían alcanzar las 13.085 en 2030 y más de 27.000 en 2035, año en el que está establecido que no se podrán vender coches nuevos de combustión en la Unión Europera. A nivel nacional, habría que contar con aproximadamente 70.000 puntos de recarga de acceso público hace tres años y en el segundo trimestre de 2026 solo habían superado los 56.000 en todo el país.

Objetivos establecidos

Con los datos actuales, de acuerdo con la información del Balance, las Islas habrían superado la mitad de los objetivos establecidos, pero no estarían entre las regiones más avanzadas. Ante esto, Canarias figura en este barómetro entre las comunidades españolas con un menor indicador de la infraestructura de recarga, solo por delante del País Vasco, Galicia y Madrid.

Pero su existencia y su funcionamiento, una vez los conductores lleguen a ellos, no lo es todo. Además de la cantidad de puntos de recarga, la red debe cumplir con una serie de condiciones para que resulte útil a los conductores. Para la patronal, la limitada existencia de puntos de recarga rápida es un gran handicap para el despliegue del vehículo eléctrico como un coche de todo uso y no para ocasiones puntuales. También es importante el tiempo que se tenga que invertir para completar la carga del vehículo. Solo dotando de una mayor infraestructura y que esta sea más eficiente se podría reducir lo que se conoce como ansiedad de autonomía, es decir, el miedo que experimentan al quedarse sin batería y no disponer de un lugar donde ponerlo a punto sin tener que perder una eternidad de tiempo.

Por ello, además del acelerón que se tendría que dar en los próximos años, habría que cambiar la composición de la propia red, ya que ahora de forma mayoritaria los tiempos de carga son demasiado largos. En la actualidad, en el Archipiélago lo que más abunda son puntos de recarga de menos de 20 kilovatios (kw). A esta categoría pertenecen un 77% de los que hay ya instalados en las Islas, lo que suponen 1.268 de los 2.392 que están disponibles. Entre ellos no se contabilizan los puntos privados de conexión, ubicados en viviendas de particulares o comunidades de propietarios.

Estas instalaciones de menor potencia requieren que el vehículo pase como mínimo tres horas enchufado en él para poder recargar la batería completamente. Por lo que quedan descartados para un repostaje durante en tránsito.

Menos puntos de recarga rápida

De hecho, Canarias solo dispone de 85 puntos de recarga de entre 22 y 50 kw –que requieren de un tiempo de carga de más de hora y media– y 311 de hasta 150 kilovatios que permiten llenar la batería de un turismo en una hora media como máximo.

Además de estos, existen 122 de más de 150 kilovatios, que son los que posibilitan llenar la batería del vehículo en una media hora y apenas 16 de recarga ultrarrápida de menos de quince minutos. Una situación que se repite en todo el territorio español.

La existencia de pocos puntos de recarga de más de 150 kw tampoco favorece la electrificación de vehículos más pesados para el transporte de mercancías o personas, que requieren una mayor capacidad. Tampoco incentivan la transformación del parque de rent a car, determinante para una región tan turística como Canarias, donde su volumen es muy importante, ya que suelen realizar recargas en tránsito porque muchos de los alojamientos del Archipiélago no disponen de puntos de recarga para este tipo de turismos.