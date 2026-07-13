Hacienda lo confirma: estos propietarios pueden vender su casa sin pagar IRPF a la Agencia Tributaria, aunque se muden a vivir a la playa

Vender una vivienda suele implicar un importante gasto en impuestos cuando existe una ganancia patrimonial. Sin embargo, miles de propietarios pueden vender su vivienda sin tener que pagar IRPF. Se trata de una exención fiscal que muchos contribuyentes desconocen y que Hacienda reconoce a las personas mayores de 65 años cuando transmiten su vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria.

El ministro de Hacienda, Arcadi España / José Luis Roca / EPC

Esta ventaja fiscal se puede aplicar incluso aunque decidan mudarse a otra ciudad, vivir de alquiler o simplemente conservar el dinero de la venta. La Ley 35/2006 del IRPF define una diferencia notable respecto a los propietarios más jóvenes, que sí están obligados a reinvertir el importe obtenido en otra vivienda habitual si quieren evitar tributar por la ganancia patrimonial.

La edad marca la diferencia ante Hacienda

La normativa establece que la exención solo se aplica cuando el propietario ya ha cumplido los 65 años en la fecha exacta en la que se firma la escritura de compraventa ante notario. Si la operación se realiza antes de alcanzar esa edad, la Agencia Tributaria no permitirá aplicar este beneficio.

Además, la vivienda que se vende tiene que ser la habitual. Para aplicar esta condición, Hacienda exige haber residido en ella de forma continuada durante al menos tres años.

Puedes conseguir no pagar IRPF / Álex Zea - Europa Press / Europa Press

También pueden beneficiarse de la ventaja fiscal quienes abandonan la vivienda antes de conseguir venderla. En estos casos, el inmueble mantiene su consideración de vivienda habitual siempre que la transmisión se formalice dentro de los dos años siguientes al cambio de domicilio.

No es obligatorio comprar otra casa

A pesar de lo que piensan muchos contribuyentes, no existe obligación de reinvertir el importe. Esto significa que el propietario puede utilizar el dinero para adquirir otra vivienda en otra ciudad, trasladarse a una residencia, vivir de alquiler o incluso mantener el capital en una cuenta bancaria sin que ello afecte a la exención del IRPF.

PI STUDIO

La situación cambia por completo para quienes todavía no han cumplido los 65 años. La exención solo puede aplicarse si reinvierten el importe obtenido en una nueva vivienda habitual dentro de los plazos establecidos por la normativa.

Todo cambia si la vivienda pertenece a dos personas

La edad también es importante cuando la vivienda pertenece a dos propietarios, como ocurre habitualmente en matrimonios. La exención es individual, por lo que cada titular debe cumplir los requisitos por separado. Si ambos han superado los 65 años, toda la ganancia patrimonial quedará libre de tributación.

En cambio, si únicamente uno de los dos ha alcanzado esa edad, solo la parte correspondiente a ese propietario estará exenta. El otro cotitular deberá tributar por la ganancia obtenida, salvo que pueda acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual prevista para los menores de 65 años.

Aunque la ganancia patrimonial quede exenta del IRPF, eso no significa que la operación desaparezca a ojos de Hacienda. Los vendedores deberán reflejar la transmisión en la declaración de la renta, indicando expresamente que la ganancia está exenta por tratarse de la venta de la vivienda habitual siendo mayor de 65 años. Si no se informa de la operación, la Agencia Tributaria puede requerir al contribuyente para justificar ese incremento patrimonial.