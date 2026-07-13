El encarecimiento de los hoteles sostiene la facturación turística

Las patronales turísticas canarias anunciaron una demanda similar a la del pasado año en este 2026. A la vista de las dudas que el contexto internacional aporta a las economías de los países emisores de visitantes, el mensaje tenía mucho de deseo y descontaba un ligero retroceso. Los cinco primeros meses del ejercicio confirman el enfriamiento, la pérdida de clientela es del 1,2%. Sin embargo, el incremento de los precios hoteleros hacen que la facturación se mantenga intacta.

Otra cuestión es la rentabilidad. Si las empresas alojativas ingresan lo mismo pero sus costes –alimentos, energía, laborales– han aumentado, es evidente que no pueden obtener el mismo beneficio. El Índice de Precios de Consumo (IPC) al paso por mayo anotaba una subida del 3,2%, mientras que los de los hoteles –en ambos casos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)– se elevaron un 3,9%. Mantener la competitividad frente a otros destinos impide forzar los precios más allá. Es una vía prohibida en el camino a mantener la rentabilidad, más aún en un contexto como el actual de retroceso de la demanda.

Más caro

Cada turista invierte cada día de los que pasa en las Islas un 5% más que hace un año. Evidentemente, también a los clientes les toca hacer un ajuste. Si no pueden concretarlo al pasar por caja, solo les queda acortar el tiempo de estancia. La media se sitúa ya por debajo de los ocho días (7,99) tras perder 0,39 en comparación con la duración de las vacaciones que transcurrieron entre enero y mayo de 2025. Solo de ese modo, quienes visitan la comunidad autónoma consiguen que al terminar su periodo de descanso la inversión, según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), es la misma que hace un año.

En ese mismo tiempo de cinco meses, arribaron a la comunidad autónoma 7,67 millones de turistas, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). Esa suma refleja la mencionada caída del 1,2%. La cuestión es si la moderación del aterrizaje se mantendrá a lo largo de los meses. ¿Por qué cabe hacerse la pregunta y, además, con tono escaso de optimista? Porque para establecer esa diferencia se parte de unos meses iniciales del año que aún bebían de la inercia que traían las llegadas en los últimos años. Si se analiza solamente lo sucedido en mayo, el retroceso es ya del 2,1%.

Reconocimiento internacional

Lo que no tiene cabida es el dramatismo de ninguna intensidad. El reconocimiento internacional del destino Islas Canarias está fuera de toda duda. Es más, si algo habrá que analizar con detenimiento dentro de unos años es el desaforado crecimiento que ha experimentado en los últimos años. el margen que dan los números para tomar con tranquilidad este momento de enfriamiento de la actividad principal de la economía canaria es enorme, como revela su comparación con los que existían antes de desatarse la crisis sanitaria mundial por coronavirus.

En los cinco primeros meses de 2019, llegaron a las Islas 6,38 millones de visitantes, un 20,1% menos de los que registraron en el mismo periodo de este año. Solo en mayo la diferencia fue del 20,6%. A la vista de estas cifras, ¿cabe algún tipo de alarma por la caída que se está produciendo ahora? La realidad dicta que no.

Cambio generacional

La misma postpandemia ha mostrado que la estructura familiar de costes ha cambiado incluso para los alemanes. El pánico que desataba antaño cualquier noticia negativa sobre la marcha de su economía ha dejado paso a una respuesta más equilibrada por más que el PIB decaiga. El ocio ha ganado cuota de protagonismo con respecto al pasado, también por el cambio generacional; los jóvenes no responden del mismo modo en que lo han hecho sus padres a lo largo de los años.

Si hay menos dinero en el bolsillo, se acortan las vacaciones. Hace siete años tenían una duración media de 6,43 días y hoy, de 5,85. Es una caída del 9% que queda completamente neutralizada por el incremento de las llegadas. La Encuesta de Ocupación Hotelera que elabora el INE cifra en 5,44 millones las pernoctaciones sumadas por la planta alojativa canaria el pasado mayo. El mismo mes de 2019 se quedaron en 4,95 millones. El crecimiento es exactamente del 9,9%.

La estancia media ha caído un 9% en los últimos siete años, pero las pernoctaciones aumentaron un 9,9%

Los crecimientos interanuales que ha experimentado la demanda en los últimos años han llegado a ser de hasta un millón de visitantes en números absolutos. Durante el ejercicio pasado se superaron los 18 millones, con lo que el margen para retroceder sin daños es muy grande. Más aún si la tendencia que se ha impuesto es la de optar por revalorizar los activos con el fin de seducir a una clientela menor en número pero que goza de un poder adquisitivo más elevado.