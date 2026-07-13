La Ley de Propiedad Horizontal lo hace oficial: los ruidos en las comunidades de vecinos están permitidos en estos horarios
La normativa permite actuar contra quienes alteran de forma continuada el descanso del resto de propietarios
En muchas comunidades de vecinos, los ruidos se convierten en una de las principales fuentes de conflicto. Es normal que estés descansando en casa y que una obra, la música alta o cualquier otra molestia altere la tranquilidad del edificio. Sin embargo, la normativa prohíbe algunos ruidos, sobre todo, en determinadas franjas horarias. La Ley de Propiedad Horizontal determina cuándo una actividad puede considerarse permitida o sancionable.
Tanto si un vecino está discutiendo con su pareja, como si está escuchando música muy alta o hace fiestas continuas, puedes actuar ante estos inconvenientes. La clave está en fijarse en el artículo 7.2 de la LPH, que prohíbe expresamente las actividades que puedan calificarse como molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. En este contexto, el exceso de ruido puede encajar dentro de las denominadas "actividades molestas", especialmente cuando se repite de forma continuada y afecta al descanso de los vecinos.
El horario depende de cada ayuntamiento
La LPH no fija una franja horaria concreta, pero sí abre la puerta a posibles denuncias. En este caso, son las ordenanzas municipales las que regulan los niveles máximos de ruido permitidos y los horarios en los que determinadas actividades pueden desarrollarse.
Con carácter general, la mayoría de municipios permiten realizar actividades domésticas más ruidosas entre las 08:00 y las 21:00 o 22:00 horas de lunes a viernes. Durante ese tiempo es habitual que puedan utilizarse aspiradoras, lavadoras, televisores, equipos de música a un volumen razonable o incluso realizar pequeñas mudanzas.
Los fines de semana y festivos el inicio de esta franja suele retrasarse hasta las 09:30 o las 10:00 horas, con el objetivo de proteger el descanso matinal.
Además, muchos municipios mantienen una protección adicional durante la hora de la siesta, normalmente entre las 15:00 y las 17:00 horas, periodo en el que pueden limitarse trabajos especialmente ruidosos como taladrar paredes, martillear o utilizar maquinaria de obra.
Las obras tienen reglas específicas
Las reformas domésticas no siguen exactamente el mismo horario que el resto de actividades cotidianas.
En muchas ciudades, el uso de taladros, martillos eléctricos o maquinaria pesada suele permitirse únicamente de lunes a viernes y con un horario más reducido, que habitualmente finaliza entre las 18:00 y las 20:00 horas. En muchos municipios estas labores también están restringidas o incluso prohibidas durante los sábados, domingos y festivos.
Cuando las molestias se convierten en habituales, la comunidad puede iniciar el procedimiento previsto por la Ley de Propiedad Horizontal. La LPH también contempla que el presidente puede pedir "la inmediata cesación" de los ruidos.
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