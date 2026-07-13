Las Palmas lidera la economía de Canarias en 2025, aunque mantiene retos en empleo, vivienda y productividad

La provincia de Las Palmas consolida su papel como principal motor económico de Canarias durante 2025, con un crecimiento sostenido del Producto Interior Bruto (PIB), cifras récord de ocupación y una reducción del desempleo hasta su nivel más bajo de la serie histórica. Sin embargo, estos indicadores positivos conviven con problemas estructurales que continúan condicionando el desarrollo económico y social del territorio, como el acceso a la vivienda, la pérdida de productividad, el envejecimiento demográfico y una tasa de paro que sigue siendo elevada en comparación con los estándares europeos.

Estas son algunas de las principales conclusiones del informe La economía de la provincia de Las Palmas en gráficos 2025, elaborado por Corporación 5 por encargo de CaixaBank, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria y el Círculo de Empresarios de Lanzarote. El documento fue presentado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria durante una mesa redonda en la que participaron representantes del ámbito empresarial y económico.

El estudio analiza la evolución económica, laboral y demográfica de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, ofreciendo una radiografía de la situación actual y de los principales desafíos que deberán afrontarse en los próximos años.

La provincia concentra más de la mitad de la economía canaria

Uno de los datos más destacados del informe es que la provincia de Las Palmas representa el 51,9 % del Producto Interior Bruto de Canarias, el mismo porcentaje que concentra de la población del archipiélago.

Las previsiones para 2025 sitúan el PIB provincial en 32.327 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,9 % respecto al año anterior y un incremento acumulado del 60,6 % en comparación con 2010.

En términos de riqueza por habitante, el estudio estima un PIB per cápita de 27.511 euros, una cifra que prácticamente iguala la media regional (100,1 %), aunque todavía se sitúa por debajo de la media nacional, alcanzando el 80,5 %, y del promedio de la Unión Europea, donde representa el 66,1 %.

Estos datos reflejan la fortaleza de la economía provincial dentro del conjunto del archipiélago, especialmente impulsada por la actividad turística, los servicios y el consumo.

Presentación del informe La economía de la provincia de Las Palmas en gráficos 2025 / La Provincia

El empleo alcanza cifras históricas, pero el paro continúa siendo elevado

El informe también pone el foco en el mercado laboral, donde se observan señales positivas junto a importantes desafíos.

La provincia alcanzará en 2025 un máximo histórico de 532.200 personas ocupadas, mientras que la tasa de desempleo descenderá hasta el 14,7 %, el porcentaje más bajo registrado desde que existen datos comparables.

Pese a esta evolución favorable, los autores del estudio advierten de que el mercado laboral continúa mostrando importantes debilidades.

Los Círculos de Empresarios de Lanzarote y de Gran Canaria, junto a CaixaBank, presentan un nuevo estudio económico de la provincia de Las Palmas elaborado por Corporación 5

De hecho, la tasa de paro sigue siendo muy superior a la media europea, situándose en el equivalente al 245 % del promedio de la Unión Europea, un indicador que evidencia que la recuperación económica todavía no ha resuelto algunos de los problemas estructurales del empleo en Canarias.

Los empresarios alertan de los desafíos pendientes

Durante la presentación del informe, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Juan Ramírez Said, destacó que los buenos resultados económicos no deben interpretarse como el final de los problemas que afectan a la comunidad autónoma.

Entre las principales dificultades mencionó el acceso a la vivienda, el elevado absentismo laboral y la pérdida de productividad, factores que, a su juicio, limitan la competitividad de las empresas.

Ramírez defendió la necesidad de impulsar reformas estructurales y reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado para consolidar el crecimiento económico a largo plazo.

En la misma línea se pronunció el presidente del Círculo de Empresarios de Lanzarote, José Valle, quien señaló que la economía lanzaroteña mantiene un notable dinamismo, aunque advirtió de que ese crecimiento debe ir acompañado de soluciones que permitan garantizar su sostenibilidad.

Según explicó, las dificultades para acceder a una vivienda y para atraer y retener profesionales cualificados se han convertido en algunos de los principales retos para las empresas de la isla.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, destacó la capacidad de la economía provincial para mantener el crecimiento pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

A su juicio, el actual escenario ofrece también oportunidades para avanzar en inversión, innovación y mejora de la competitividad.

Las diferencias entre islas siguen siendo significativas

El informe dedica un apartado específico al análisis de cada una de las islas de la provincia.

Gran Canaria continúa siendo el principal motor económico, concentrando el 37,9 % de toda la economía canaria.

Su PIB per cápita alcanza los 26.898 euros, equivalente al 97,9 % de la media regional, mientras que el número de personas ocupadas se sitúa en 394.700.

No obstante, también presenta la tasa de paro más elevada de la provincia, con un 15,4 %, una cifra que sigue situándose entre las más altas de Europa.

El PIB provincial supera por primera vez los 32.000 millones de euros y la tasa de paro baja al 14,7 %, su nivel más bajo de la serie, aunque sigue muy por encima de la media europea

En Fuerteventura, el estudio destaca el fuerte dinamismo económico registrado durante los últimos años.

La isla alcanza un PIB per cápita de 28.096 euros, superior a la media regional, y contabiliza 60.500 personas ocupadas, el nivel más alto de su historia reciente.

Además, su tasa de desempleo se sitúa en el 12,9 %, una de las más reducidas del archipiélago.

El mejor comportamiento corresponde a Lanzarote, que lidera la clasificación insular en renta por habitante.

El informe estima un PIB per cápita de 30.271 euros, equivalente al 110,1 % de la media canaria, mientras que el número de ocupados asciende a 76.900 personas.

La isla registra también la menor tasa de paro de la provincia, con un 12,7 %, consolidándose como uno de los territorios con mejores indicadores laborales del archipiélago.

El envejecimiento de la población gana protagonismo

Más allá de la evolución económica, el estudio analiza la transformación demográfica experimentada durante los últimos quince años.

Entre 2010 y 2025, la población de la provincia ha pasado de 1.066.500 a 1.171.500 habitantes, impulsada principalmente por el crecimiento de la población extranjera.

Al mismo tiempo, el informe señala un crecimiento vegetativo negativo, consecuencia del descenso del número de nacimientos y del aumento de las defunciones.

El documento advierte de un crecimiento vegetativo negativo y de un envejecimiento creciente que elevan la tasa de dependencia y plantean nuevos retos para las políticas sociales y laborales

Otro dato relevante es el incremento del índice de envejecimiento, que pasa del 12 % al 17 % en ese mismo periodo.

Esta evolución demográfica provoca un aumento de la tasa de dependencia y plantea nuevos retos para los sistemas de protección social, el mercado laboral y la planificación de los servicios públicos.

Un informe para orientar el debate económico

Los responsables del estudio explicaron que este documento, elaborado de forma anual desde hace cuatro años, pretende servir como una herramienta de análisis para comprender mejor la evolución de la economía de las islas orientales.

Además de recopilar indicadores económicos y sociales, el informe busca facilitar el debate sobre las políticas necesarias para mejorar la competitividad, impulsar el desarrollo sostenible y favorecer un crecimiento que se traduzca en una mayor calidad de vida para la población.

Las conclusiones reflejan una realidad con claros contrastes: una economía que continúa creciendo y liderando buena parte de los indicadores regionales, pero que todavía debe afrontar desafíos estructurales relacionados con el empleo, la vivienda, la productividad y el envejecimiento de la población. El estudio también pone de manifiesto que las diferencias entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura hacen necesario adaptar las políticas económicas y sociales a las características específicas de cada isla.