Alquiler imposible: el mapa de las ciudades donde encontrar piso se ha convertido en una carrera de fondo

Encontrar un alquiler en España ya no consiste solo en buscar un piso que encaje en el presupuesto. En muchas ciudades, el verdadero reto es llegar a tiempo. Los anuncios duran cada vez menos publicados y, en cuestión de horas, acumulan decenas de llamadas y solicitudes. Para miles de personas, conseguir una vivienda se ha convertido en una competición donde la rapidez pesa casi tanto como el dinero. La combinación de una oferta de vivienda muy limitada y una demanda de alquiler en máximos mantiene la presión sobre un mercado que sigue sin encontrar el equilibrio.

Canarias, uno de los puntos más calientes del mercado

Hablar del mercado del alquiler en Canarias es hablar de uno de los territorios donde más cuesta acceder a una vivienda. El Archipiélago lleva años soportando un importante desequilibrio entre el número de personas que buscan piso y las viviendas disponibles.

Los estudios elaborados por Fotocasa muestran que la demanda de alquiler ha ganado protagonismo en las islas mientras disminuye el interés por comprar una vivienda. El fuerte incremento del precio de compra, unido al encarecimiento de las hipotecas durante los últimos años, ha llevado a muchas familias a permanecer en el mercado del alquiler durante más tiempo del previsto.

A este fenómeno se suma otro factor clave: cada vez hay menos particulares que ofrecen sus viviendas para alquilar. Esa reducción de la oferta provoca que cualquier inmueble disponible despierte un enorme interés y que el margen de negociación prácticamente desaparezca para los futuros inquilinos.

Viviendas de alquiler asequible en obras en la capital grancanaria. / ANDRES CRUZ

Las zonas donde esta presión resulta más evidente se concentran en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Adeje, Puerto de la Cruz, Telde, Maspalomas y otros municipios con gran actividad económica, universitaria o turística.

El turismo también desempeña un papel importante. La llegada constante de trabajadores vinculados al sector servicios, junto con residentes permanentes y estudiantes, mantiene la demanda elevada durante prácticamente todo el año.

Además, los últimos informes de Idealista sitúan el precio del alquiler en Canarias por encima de los 15 euros por metro cuadrado de media durante junio de 2026, una cifra récord para la comunidad autónoma. La provincia de Las Palmas registra incluso valores ligeramente superiores, reflejando que la presión continúa lejos de relajarse.

Canarias aún no tiene zonas tensionadas

Pese a esa situación, existe un dato que suele sorprender a quienes siguen la evolución del mercado inmobiliario: ningún municipio canario ha sido declarado oficialmente como zona de mercado residencial tensionado.

El listado oficial publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no incluye, hasta el momento, ninguna localidad del Archipiélago.

Esto no significa que las dificultades no existan. De hecho, numerosos municipios canarios cumplen algunos de los indicadores establecidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda, especialmente en lo relacionado con el esfuerzo económico que deben realizar muchas familias para pagar un alquiler o con la fuerte subida experimentada por los precios durante los últimos años.

Sin embargo, la declaración de una zona tensionada no es automática. Corresponde a cada comunidad autónoma iniciar el procedimiento, justificar que se cumplen los requisitos legales y aprobar posteriormente la solicitud antes de que el Ministerio la incorpore al listado oficial.

Las ciudades donde alquilar resulta cada vez más complicado

Si se observa el conjunto de España, las grandes capitales siguen concentrando buena parte de la presión inmobiliaria.

Madrid y Barcelona encabezan desde hace años la lista de ciudades con mayor competencia entre inquilinos. A ellas se suman Valencia, Málaga, Palma, Alicante, Sevilla, Bilbao y San Sebastián, donde la elevada demanda hace que muchos anuncios desaparezcan del mercado en muy poco tiempo.

Pero el fenómeno ya no afecta únicamente a las grandes ciudades. También se extiende a numerosos municipios medianos y áreas metropolitanas donde la construcción de nuevas viviendas no ha sido suficiente para absorber el crecimiento de la demanda.

El resultado es un mercado cada vez más competitivo, donde encontrar un piso disponible requiere consultar portales inmobiliarios varias veces al día y responder con rapidez antes de que el inmueble reciba decenas de solicitudes.

¿Qué es exactamente una zona tensionada?

El concepto de zona de mercado residencial tensionado nació con la Ley por el Derecho a la Vivienda como una herramienta para intentar contener el incremento de los alquileres en aquellos lugares donde el acceso a la vivienda resulta especialmente complicado.

Para poder declarar una zona tensionada deben cumplirse determinados criterios recogidos en la legislación. Entre ellos figura que el coste medio de la vivienda suponga una parte muy elevada de los ingresos de los hogares o que el precio del alquiler haya aumentado de forma significativamente superior al IPC durante un periodo determinado.

La declaración permite aplicar distintas medidas previstas por la normativa estatal para intentar moderar la evolución de los precios, aunque su puesta en marcha depende siempre de la decisión de cada comunidad autónoma.

En la actualidad, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de municipios declarados como zonas tensionadas, con más de 270 localidades incluidas en la relación oficial. También cuentan con esta declaración municipios de Navarra, entre ellos Pamplona y buena parte de su área metropolitana. En el País Vasco aparecen ciudades como Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, mientras que en Galicia figura A Coruña. La incorporación de nuevas localidades dependerá de las decisiones que adopten las diferentes comunidades autónomas y de los procedimientos administrativos que se vayan completando en los próximos meses.

La falta de vivienda continúa siendo el gran desafío

Aunque el debate público suele centrarse en los límites al precio del alquiler o en las declaraciones de zonas tensionadas, buena parte de los especialistas coincide en señalar que el principal problema sigue siendo otro: la escasez de vivienda disponible.

Cuando la oferta resulta claramente insuficiente para atender a todas las personas que buscan un piso, la competencia aumenta y los precios tienden a mantenerse elevados.

En el caso de Canarias, esta situación sigue siendo especialmente visible. Incluso la reducción registrada durante el último año en el número de viviendas destinadas al alquiler vacacional no ha supuesto un aumento significativo del parque residencial de larga duración. Muchos de esos inmuebles no han regresado al mercado convencional, por lo que la disponibilidad continúa siendo muy limitada.

Mientras tanto, miles de personas siguen compitiendo cada semana por un número muy reducido de viviendas. Es una realidad que ya no distingue entre grandes capitales, ciudades medias o municipios turísticos. La dificultad para acceder a un alquiler asequible se ha convertido en uno de los principales retos del mercado inmobiliario español y todo apunta a que seguirá marcando la actualidad durante los próximos meses, especialmente en territorios como Canarias, donde la presión continúa siendo una de las más elevadas del país pese a que, oficialmente, todavía no exista ninguna zona tensionada reconocida por el Ministerio de Vivienda.