Confirmado por la Ley Propiedad Horizontal: los propietarios que tengan esta instalación en su casa pueden ser multados con hasta 3.000 euros

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) tiene muchas normas, limitaciones y obligaciones que muchos propietarios desconocen. Estas tienen el objetivo de garantizar una buena convivencia entre vecinos y preservar el estado del edificio. Incumplir estas reglas puede acarrear importantes sanciones económicas. De hecho, existe un elemento muy habitual en muchas viviendas cuya instalación puede ser ilegal si no respetan los requisitos fijados por la normativa.

Hay un serio problema cuando un propietario decide sacar un tubo de extracción de humos por la fachada o hacia un patio de luces. Esto es algo muy común que suele ocurrir en casas unifamiliares, pero que en pisos es algo que no se debe hacer en casi todos los casos.

Las salidas humo deben instalarse correctamente / Pleya

Esto se debe a que las fachadas y los patios interiores son elementos comunes del edificio, por lo que ningún vecino puede modificarlos libremente. Hacer un agujero para instalar una salida de humos supone alterar una parte común del inmueble y, salvo autorización expresa de la comunidad de propietarios, la actuación puede considerarse ilegal.

Qué puede ocurrir si un vecino instala una salida ilegal

Las consecuencias por incumplir las normas van más allá de una simple discusión entre vecinos. Si la comunidad considera que la instalación vulnera la Ley de Propiedad Horizontal, puede exigir su retirada y acudir a los tribunales para reclamar el cese de la actividad. Además, el ayuntamiento puede abrir un expediente por realizar obras sin autorización o por incumplir las ordenanzas medioambientales relativas a la evacuación de humos.

Aunque no existe una multa única fijada a nivel estatal, las sanciones dependen de las ordenanzas urbanísticas y medioambientales de cada ayuntamiento, que pueden imponer multas por realizar obras sin licencia o por evacuar humos de forma incorrecta. Sin embargo, en algunos casos, las sanciones pueden llegar a 3.000 euros.

Antes de acometer cualquier reforma de este tipo, los expertos recomiendan comprobar si el edificio dispone de un conducto comunitario, consultar los estatutos de la comunidad y solicitar las autorizaciones necesarias. De lo contrario, una obra aparentemente sencilla puede convertirse en un problema legal y económico para el propietario.

La ley obliga a que los humos lleguen hasta el tejado

La instalación de una salida de humos en una fachada o un patio de luces puede vulnerar varias normas al mismo tiempo. Por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 7.1, prohíbe alterar los elementos comunes del edificio sin la autorización correspondiente de la comunidad de propietarios. Además, el artículo 7.2 impide desarrollar actividades que resulten "molestas, insalubres o nocivas para el resto de vecinos".

Además de las normas de convivencia vecinal, la legislación técnica también marca cómo debe evacuarse el humo procedente de las cocinas. El Código Técnico de la Edificación establece que los conductos de extracción deben desembocar en la cubierta del edificio, es decir, en el tejado. El objetivo es evitar que los olores, la grasa y los gases de combustión se acumulen junto a ventanas, balcones o patios donde puedan afectar a otros residentes.

Por este motivo, expulsar directamente el humo a la fachada, a un patio de luces o a la calle está prohibido en la mayoría de municipios españoles, salvo que exista una autorización específica y la instalación cumpla todas las exigencias técnicas. Cuando un edificio dispone de un conducto comunitario de ventilación para cocinas, la campana debe conectarse a esa instalación. Si no existe, la alternativa es instalar un conducto que llegue hasta la cubierta, una obra que requiere tanto autorización de la comunidad como, en la mayoría de los casos, licencia municipal.

Cuando no es posible llevar la extracción hasta el tejado, la opción más utilizada consiste en instalar una campana de recirculación.

Así funciona una campana de recirculación con salida exterior / Manuel Marrero

Este sistema no expulsa el aire al exterior. En su lugar, utiliza filtros de carbón activo que retienen la grasa y los olores antes de devolver el aire limpio a la cocina. Al no perforar fachadas ni patios comunes, evita conflictos con la comunidad y elimina el riesgo de sanciones urbanísticas.

Así que, si no quieres meterte en líos y que te pongan una multa, opta por esta alternativa.