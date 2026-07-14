Canarias conquista a los italianos: lideran la compra de vivienda entre los extranjeros

Si hay un lugar de España que sigue despertando un auténtico flechazo entre los compradores italianos, ese es Canarias. El archipiélago no solo continúa siendo uno de los destinos turísticos más populares de Europa, sino que también gana fuerza como lugar para vivir, invertir o comenzar una nueva etapa. Los datos del Consejo General del Notariado reflejan una realidad cada vez más evidente: los italianos residentes en España fueron los extranjeros que más viviendas compraron en Canarias, una posición que también ocuparon en Madrid y Cataluña.

Este liderazgo confirma que el interés italiano por el mercado inmobiliario español va mucho más allá de las vacaciones. Cada vez son más quienes deciden instalarse de forma permanente en el país y, dentro de esa elección, Canarias aparece como uno de los destinos con mayor capacidad para atraer nuevos residentes gracias a su clima, su calidad de vida y unas conexiones cada vez más amplias con el resto de Europa.

Canarias, mucho más que un destino de vacaciones

Durante décadas, las islas han sido sinónimo de sol, playa y escapadas invernales. Sin embargo, esa imagen ha evolucionado. Hoy, muchos ciudadanos europeos ya no buscan únicamente pasar unas semanas al año en el archipiélago, sino establecer allí su residencia.

En el caso de los italianos, esta tendencia resulta especialmente visible. Las estadísticas notariales sitúan a este colectivo como el principal comprador extranjero residente en Canarias, una posición que refleja el creciente atractivo de las islas para quienes buscan un cambio de vida.

La compraventa de viviendas. / La Provincia

El auge del teletrabajo, la posibilidad de desarrollar negocios internacionales y la facilidad para viajar entre Canarias e Italia han contribuido a reforzar esta tendencia. A ello se suma un estilo de vida muy valorado por quienes buscan alejarse del ritmo de las grandes ciudades sin renunciar a unos buenos servicios.

Un clima que sigue marcando la diferencia

Uno de los grandes argumentos que explican este interés continúa siendo el clima. Canarias disfruta de temperaturas suaves durante prácticamente todo el año, un factor que sigue marcando diferencias frente a otros destinos europeos.

Pero no es el único motivo. La oferta de ocio, los espacios naturales, las infraestructuras sanitarias, las conexiones aéreas y la posibilidad de vivir junto al mar convierten al archipiélago en una opción muy competitiva dentro del mercado inmobiliario internacional.

Además, las islas ofrecen perfiles muy diferentes según las preferencias del comprador. Hay quienes buscan el dinamismo de las capitales insulares, mientras otros prefieren municipios más tranquilos o zonas costeras donde establecer su residencia habitual.

El comprador italiano ya no busca solo una segunda residencia

El perfil del comprador también ha cambiado de forma significativa. Hace años predominaban las adquisiciones de viviendas destinadas a las vacaciones. Ahora, buena parte de las operaciones corresponden a personas que desean vivir de forma estable en España.

Archivo - Bloque de viviendas / GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

Los italianos residentes en España representan perfectamente esta evolución. Muchos llegan por motivos laborales, empresariales o personales y terminan apostando por la compra de una vivienda como residencia habitual.

En Canarias, este fenómeno resulta especialmente visible gracias a la combinación de calidad de vida y oportunidades para quienes pueden trabajar en remoto o desarrollar actividades vinculadas al turismo, los servicios o la economía digital.

Madrid y Cataluña también registran un fuerte interés

Aunque Canarias concentra buena parte del protagonismo, los datos muestran que los compradores italianos también lideran las operaciones realizadas por extranjeros residentes en Madrid y Cataluña.

En Madrid encuentran un importante centro económico y empresarial, además de una amplia oferta cultural y educativa. Barcelona, por su parte, mantiene su atractivo como ciudad internacional gracias a su actividad económica, su ecosistema tecnológico y su ubicación mediterránea.

Aun así, el caso de Canarias presenta características propias. Mientras Madrid y Barcelona destacan por las oportunidades profesionales, el archipiélago suma un componente diferencial: la posibilidad de combinar trabajo, bienestar y un entorno natural privilegiado durante todo el año.

El mercado inmobiliario canario sigue atrayendo inversión internacional

El mercado de la vivienda en Canarias mantiene un fuerte atractivo para compradores extranjeros. El interés internacional no solo procede de Italia, sino también de países como Alemania, Reino Unido o los países nórdicos, aunque en el caso concreto de los residentes italianos son ellos quienes encabezan las compraventas.

Este comportamiento demuestra que el archipiélago continúa siendo una referencia dentro del mercado inmobiliario español y uno de los territorios donde la demanda internacional mantiene una presencia especialmente relevante.

La estabilidad del mercado, la diversidad de la oferta residencial y la posibilidad de disfrutar de una elevada calidad de vida siguen siendo algunos de los factores que impulsan este interés.

Un fenómeno que va más allá de la inversión

Comprar una vivienda en Canarias ya no responde únicamente a una decisión patrimonial. Para muchos italianos supone un proyecto de vida.

Las similitudes culturales entre España e Italia, el estilo de vida mediterráneo, la gastronomía y la facilidad de adaptación favorecen que muchos ciudadanos italianos den el paso de instalarse de manera definitiva en el archipiélago.

Los datos del Consejo General del Notariado confirman esta realidad al situar a los italianos residentes en España como los extranjeros que más viviendas adquirieron en Canarias, además de liderar las compras en Madrid y Cataluña. Una tendencia que refleja cómo las islas han dejado de ser únicamente un destino para desconectar y se consolidan como uno de los lugares preferidos para vivir, trabajar e invertir dentro del mercado inmobiliario español.