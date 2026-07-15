Ahorra al repostar: consulta los precios más bajos de gasolina y diésel este miércoles 15 de julio en la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 15 de julio, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,349€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí, la estación CANARY OIL tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Telde, isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. Allí tiene un precio de 1,275€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Telde, isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde el precio del Gasóleo A es de 1,285€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€. La segunda opción más económica de la provincia está en Telde, en la isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,245€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 del municipio de Telde a 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en el municipio de Telde a 1,275€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 en Telde a 1,285€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PCAN de Calle San Blas 15 en el municipio de Tías a 1,355€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en Arrecife a 1,357€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio DISA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a 1,429€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MACHER en Carretera Arrecife - Yaiza km 12 de Tías a 1,467€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,319€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,319€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Carretera FV-1 km 2, en la REPSOL, que está a 1,419€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Puerto del Rosario, en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el diésel está a 1,299€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,299€ el litro en PETROPRIX en CALLE JANANA, 46.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy miércoles 15 de julio, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,285€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,289€ el litro en la estación PETROPRIX.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,385€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 ofrece el gasoil a 1,295€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,309€ el litro en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, miércoles 15 de julio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,269€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,379€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,275€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,285€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,252€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [15/07/2026 8:12:47]