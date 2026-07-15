Arehucas firma un triple “Doble Oro” en la “San Francisco World Spirits Competition 2026”

Arucas, 15 de julio de 2026. Destilerías Arehucas ha conseguido un pleno de reconocimientos en la San Francisco World Spirits Competition 2026, uno de los certámenes de bebidas espirituosas con mayor prestigio e influencia internacional. Las tres referencias presentadas por la marca han sido galardonadas con un Doble Oro, una de las distinciones más relevantes de la competición:

Arehucas 7 Años, Doble Oro con 97 puntos

Arehucas 12 Años Selección Familiar, Doble Oro con 96 puntos

Arehucas Single Cask Ruby Finish 2006, Doble Oro con 96 puntos

Tres referencias, tres reconocimientos

El Doble Oro se concede únicamente cuando todos los jueces que integran el panel otorgan de manera unánime una valoración de “oro” al producto. Un reconocimiento especialmente significativo al tratarse de un proceso de cata a ciegas, en el que las referencias son evaluadas sin que los expertos conozcan la marca, procedencia, presentación o precio.

El resultado obtenido por Arehucas adquiere todavía más relevancia al haber sido reconocidas las tres referencias presentadas, pertenecientes a perfiles y momentos diferentes dentro de su porfolio. Desde uno de los rones añejos más representativos de la destilería hasta una referencia de su gama Selección Familiar y una edición limitada que explora el potencial de los acabados en barricas especiales.

Esta diversidad permite que el triple reconocimiento trascienda el éxito individual de cada producto y ponga en valor la consistencia del trabajo desarrollado por Arehucas en torno al envejecimiento, la selección de barricas y la creación de rones con mayor complejidad y capacidad de competir en el segmento premium internacional.

Arehucas 7 Años, la puntuación más alta

Con una puntuación de 97 puntos, Arehucas 7 Años ha obtenido el resultado más alto de las tres referencias presentadas. Se trata de uno de los rones más reconocibles de la destilería, cuidadosamente seleccionado y envejecido durante siete años en barricas de roble americano. Su perfil combina la presencia del roble con notas de ciruela y matices de chocolate.

Arehucas 12 Años Selección Familiar, reconocido con 96 puntos, representa la experiencia acumulada por la destilería en la elaboración de rones de larga maduración. Sus doce años de añejamiento dan lugar a un ron premium de color caoba, con notas florales y frutales entre las que destacan la fruta madura y la pera confitada.

El tercer Doble Oro, también con 96 puntos, ha sido para Arehucas Single Cask Ruby Finish 2006, una de las ediciones más exclusivas de la casa. Este ron ha permanecido durante 17 años en las bodegas de Arehucas y completado posteriormente un afinado adicional de 20 meses en barricas que han contenido vino de Oporto Ruby. Esta segunda maduración aporta profundidad aromática y un perfil marcado por las frutas maduras, los frutos rojos, la vainilla, el caramelo y el roble. La edición ha sido embotellada a mano, sin filtrado en frío y con cada botella numerada individualmente, reflejando el trabajo de Arehucas en el desarrollo de rones de guarda y producciones limitadas.

La calidad no responde a un producto aislado

“Conseguir un Doble Oro ya supone un reconocimiento extraordinario, pero lograrlo con las tres referencias presentadas confirma que la calidad no responde a un producto aislado, sino a una manera de trabajar. Este resultado respalda el camino que estamos recorriendo para elevar nuestra gama premium y proyectar desde Canarias una forma propia de entender el ron, en la que conviven tradición, tiempo, conocimiento e innovación”, afirma Carlos Iglesias, gerente de Destilerías Arehucas.

De la primera medalla en 2024 al triple oro en 2026

Los resultados de la “San Francisco World Spirits Competition” se enmarcan en la estrategia de premiumización que Destilerías Arehucas viene desarrollando durante los últimos años, con el fortalecimiento de sus referencias de mayor envejecimiento y la incorporación de nuevas ediciones limitadas y acabados especiales.

El nuevo palmarés supone, además, un importante salto cualitativo en la trayectoria de Arehucas dentro de esta competición. La destilería participó por primera vez en 2024, cuando Arehucas 18 Años obtuvo una medalla de Oro y Arehucas 12 Años fue reconocido con una medalla de Plata.

Dos años después, la marca eleva sus resultados y obtiene el Doble Oro con la totalidad de los productos presentados. Estos reconocimientos se suman a los obtenidos recientemente por Arehucas en otros certámenes internacionales. En junio, la destilería recibió tres medallas de plata en la “International Wine & Spirit Competition 2026”, que reconocieron la calidad de Arehucas 7, Arehucas Single Cask Ruby Finish 2006 y Ronmiel Selección Familiar.

Una sucesión de resultados que fortalece la presencia de Arehucas en los principales circuitos internacionales de valoración de bebidas espirituosas y respalda la capacidad de la destilería para competir con algunas de las casas y referencias más reconocidas del sector.