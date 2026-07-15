Canarias celebra la llegada de los almacenamientos para las energías renovables

La Consejería de Transición Ecológica y Energía de Canarias ha analizado este miércoles la labor desarrollada en los últimos tres años de ejercicio. El consejero Mariano Hernández Zapata ha dividido el repaso a su gestión en cuatro bloques: garantía del suministro y transición energética; economía circular, protección del territorio y acciones contra el cambio climático.

Una constante a lo largo del evento fue la necesidad que tiene Canarias de avanzar en renovables y, sobre todo, contar con infraestructuras para el almacenamiento de los excedentes de energía limpia. El martes, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, anunció en la capital grancanaria el inicio de la modificación legal para determinar el marco retributivo que tendrá esta función, que evitará las pérdidas de megavatios hora generados mediante el sol y el viento.

Fortificar una red poco fiable

La declaración de emergencia energética del año 2023 sigue latente en el Archipiélago. Zapata ha asegurado que la situación al principio de la legislatura era "bastante compleja" y "difícil". Fara torcer esa línea, el consejero ha destacado los hitos alcanzados, como el avance del autoconsumo, que ya cuenta con una potencia de 246 megavatios repartidos entre 23.000 instalaciones. A esto se suman las diez actuaciones de emergencia aprobadas en el denominado concurso exprés. Dos de ellas, La Campana y Los Realejos, ambas en Tenerife, ya operativas.

Zapata ha resaltado la importancia que tiene la convocatoria de un segundo concurso para la sustitución del parque de generación obsoleto. También lo anunció Groizard durante su reciente visita a las Islas y viene a completar el fallado el pasado noviembre, que llegó con trece años de retraso, demora que pone en riesgo la estabilidad del sistema.

Precisamente para mejorar dicho parámetro resulta vitales las interconexiones, y el consejero no ha dejado pasar la oportunidad de destacar la puesta en funcionamiento de la que une los sistemas de Tenerife y La Gomera, inaugurada recientemente tras afrontar una inversión de 145 millones de euros.

En cuanto al despliegue de más potencia renovable, la consejería puso en marcha el pasado año las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR), las áreas que cuentan con luz verde de todas las instituciones de cara a la instalación de nuevos proyectos. Hasta la fecha se han logrado firmar tres: Lanzarote, La Gomera y El Hierro.

Fondos Next Generation a devolver

Canarias mantiene su petición de que el plazo de justificación de las actuaciones subvencionadas con el Next Generation se alargue al menos hasta el final de este año. La consejería ha concedido ayudas a 1.386 iniciativas por 249,6 millones de euros. De no conseguirlo, habrían de devolverse más de 100 millones de euros se alejaría la posibilidad de contar con otros 170 megavatios de potencia renovable.

Cambio climático y residuos

El consejero ha señalado que Canarias ha tenido que gestionar el triple de fondos de los que le correspondían por población. Es decir, mereció una especial atención de Madrid a la hora de repartir los fondos liberados por Bruselas para la recuperación económica tras la pandemia, pero los medios humanos con los que ha contado para movilizarlos han sido escasos.

Además, ha destacado el plan de Acción de Economía Circular 2024-2026. Como acción más destacable, ha resaltado los 17,8 millones de euros invertidos en la modernización del Complejo Ambiental de Zurita. El consejero ha alertado de la necesidad que tiene Canarias de gestionar sus residuos.

Los 15 millones de euros destinados a los EIRIF (Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales) son otro hito remarcado por la consejería. La comunidad autónoma cuenta con dos helicópteros y durante la época estival contará con uno más de refuerzo.