Canarias sufre la mayor subida de carburantes de España, con un alza acumulada del 20,7% en seis meses

Ni las medidas estatales, ni las ayudas impulsadas desde Canarias están pudiendo contener el alza en el precio de la gasolina que está azotando al Archipiélago mucho más fuerte que a otras regiones de España. Los carburantes y combustibles son ya casi un 25% más caros que hace solo un año, una subida que se nota bastante en el bolsillo de los hogares canarios, pero también en la cuenta de resultados de las empresas de las Islas. Como evidencia el Índice de Precios de Consumo (ICP), a pesar del alivio experimentado en el mes de junio –donde el coste bajó un 4,4% con respecto a mayo después de meses de fuertes subidas–, si se mira lo que han escalado a lo largo de los seis primeros meses de 2026 la diferencia es de un 20,7%. Un avance que parece apuntar a que Canarias tendrá que mantener en agosto las ayudas del plan anticrisis para los combustibles.

Además, la brecha del ascenso de los carburantes que ha anotado Canarias respecto al que se ha reigstrado en el resto del país es abismal. Otras regiones han registrado subidas importantes, pero en ninguna de las 16 comunidades autónomas restantes el alza experimentada en el acumulado de estos seis meses alcanza los dos dígitos.

Y con el brutal incremento que han sufrido la gasolina y el diésel también ha subido todo lo demás. El IPC general se situó en el 3,4% en junio, bastante por encima de las recomendaciones para una inflación saludable del Banco Central Europeo. Solo en el mes de junio los precios subieron un 0,6% en las Islas respecto al mes anterior.

Los transportes se encarecen

El alza ha arrastrado, principalmente, a los transportes que se han encarecido un 8,3% en Canarias. También el mayor avance de toda España. Tras esto, los mayores incrementos se registran en la categoría de restaurantes y alojamientos que suben un 5,2% por la cercanía de la temporada estival y en las bebidas alcohólicas que lo hacen un 3,7%.

Aunque lo cierto es que todavía es pronto para que la subida de costes que están experimentando las empresas a la hora de producir o elaborar sus productos por el alza de los combustibles se traslade de manera masiva a los bienes y servicios. Si se toma como ejemplo lo que ocurrió en la anterior crisis inflacionista –agudizada por la guerra en Ucrania– la subida de los carburantes tardó hasta doce meses en notarse, por ejemplo, en la cesta de la compra. Por ahora, la inflación subyacente –aquella que no incluye a los combustibles ni los alimentos no elaborados que tienen precios más volátiles– se enmarcó en un 2,5%.

Todo apunta a que las ayudas para los carburantes deben mantenerse durante el mes de agosto

Sin embargo, el conflicto en Oriente Próximo sí que se ha dejado sentir, y mucho, en los precios de los carburantes en el Archipiélago. Y lo peor no es eso, el fin de la tregua entre Estados Unidos (EEUU) e Irán anunciada hace una semana vuelve a despertar al fantasma de una crisis inflacionaria que muchos daban ya casi por esquivada.

Medidas de alivio

Y lo cierto es que ese incremento de más del 20% en el precio de la gasolina, el diésel y otros carburantes en lo que llevamos de año se ha producido, a pesar de las medidas que se han implementado desde el mes de abril y que están demostrando no ser suficientes para contener el avance. Después de que el Estado olvidase a Canarias en su paquete de ayudas contra los efectos de esta crisis –fundamentado en medidas de alivio fiscal que no tenían aplicación en el Archipiélago– el Gobierno regional pactó medidas propias para las Islas como la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre los combustibles para abaratar el precio final a los consumidores y el incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas en el 99%.

Medidas que sí han servido para mitigar la escalada, –el IPC mensual de los carburantes, tanto de mayo como de junio, fue negativo en las Islas– pero como era de esperar, no han podido compensar el avance acumulado de los precios de los últimos meses que ha sido mucho más notable en Canarias.

De hecho, esta ayuda se ha notado menos en el bolsillo de los canarios que en los ciudadanos del resto del país. ¿Por qué? Porque los canarios de forma habitual soportan una menor carga impositiva en los carburantes –un 7% de IGIC frente al 21% de IVA en la Península– y mientras la presión fiscal ha descendido 11 puntos en el resto del país, en Canarias no hay margen para hacerlo por encima de los siete puntos. Con lo que su efecto siempre será más ligero.

Las ayudas regionales fueron prorrogadas a finales de junio hasta el 30 de septiembre, aunque su continuación quedaba supeditada a la evolución de la inflación. En concreto, a que la variación del IPC de las gasolinas y gasóleos en junio no superara en más de un 15% el IPC del mismo mes del año anterior. Todo apunta a que las medidas se tendrán que mantener en agosto.