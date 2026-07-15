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La inflación llegó en junio en Canarias al 3,4% tras cuatro meses encadenados de subidas de precios

El transporte, con un aumento del 8,3%, lidera las subidas de precios en el Archipiélago, seguido de restaurantes y alojamiento

Viajeros subiendo a una guagua en el Archipiélago.

Viajeros subiendo a una guagua en el Archipiélago. / E.D.

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Europa Press

Madrid

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en Canarias un 3,4% en junio en tasa interanual, lo que supone dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de junio los precios encadenan cuatro meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año el incremento llega al 2,1%.

Precios más altos en todas la categorías en Canarias

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 8,3% más que en junio de 2025 (-1,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% (-0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% (+0,4 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3% (+0,4 puntos).

Mientras, donde las subidas interanuales son más moderadas es en información y comunicaciones, un 1,2% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0,3 puntos); enseñanza, un 1,5% (+0 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,5% (+0 puntos).

Aumento del IPC nacional

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Noticias relacionadas y más

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

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