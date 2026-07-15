La inflación llegó en junio en Canarias al 3,4% tras cuatro meses encadenados de subidas de precios
El transporte, con un aumento del 8,3%, lidera las subidas de precios en el Archipiélago, seguido de restaurantes y alojamiento
El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en Canarias un 3,4% en junio en tasa interanual, lo que supone dos décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el dato de junio los precios encadenan cuatro meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,6%, mientras que en lo que va de año el incremento llega al 2,1%.
Precios más altos en todas la categorías en Canarias
Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 8,3% más que en junio de 2025 (-1,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% (-0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,7% (+0,4 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3% (+0,4 puntos).
Mientras, donde las subidas interanuales son más moderadas es en información y comunicaciones, un 1,2% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,2% (+0,3 puntos); enseñanza, un 1,5% (+0 puntos) y alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,5% (+0 puntos).
Aumento del IPC nacional
A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.
Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).
Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
- Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera
- Muere un joven canario en un doble crimen en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
- «Una cascada de reclamaciones» por la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: CC pide instrucciones claras
- Mi casa está derrumbándose': la degradación y la insalubridad amenazan varios bloques de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
- Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas
- Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria
- La renovación del Bull Astoria llevará al hotel de tres a cuatro estrellas