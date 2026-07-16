El Gobierno de Canarias y FECAM extienden el Plan de Formación del REF a los 88 municipios

El Gobierno de Canarias, a través del Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han presentado este jueves el convenio que permitirá extender el Plan de Formación del REF a los municipios y acercar sus medidas a la ciudadanía y, en especial, a comerciantes, empresarios, y autónomos y personas emprendedoras.

La iniciativa, denominada ‘El Régimen Económico y Fiscal de Canarias: más cerca, más tuyo’, comenzará en septiembre en colaboración con las agencias y áreas municipales de empleo y desarrollo local. En apenas unos días, más de 40 ayuntamientos de las siete islas se han sumado al proyecto. La convocatoria permanecerá abierta hasta fin de año con el objetivo de llegar a los 88 municipios de Canarias.

El convenio abre una nueva etapa del Plan de Formación del REF, puesto en marcha por el Ejecutivo autonómico durante esta legislatura y en el que ya han participado más de 2.000 personas. Su extensión al ámbito municipal busca facilitar el acceso a la formación desde cualquier punto del archipiélago, especialmente a quienes desarrollan su actividad lejos de las capitales y de los principales núcleos empresariales.

"El REF, en cada pueblo y en cada barrio"

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, afirmó que el acuerdo supone “un paso importante para que las oportunidades que ofrece el REF lleguen a cada pueblo y a cada barrio, donde todos los días levantan la persiana pequeñas empresas y personas emprendedoras que representan más del 90% de nuestro tejido productivo”.

Por su parte, la presidenta de la FECAM, Mari Brito, destacó que, para que estas herramientas fiscales cumplan plenamente su finalidad, es fundamental que sean conocidas por quienes pueden beneficiarse de ellas. En este sentido, subrayó el papel esencial que desempeñan los ayuntamientos, a través de sus áreas de desarrollo local, promoción económica y centros de apoyo al emprendimiento, como el puente necesario para acercar esta información de manera práctica y accesible a pymes, microempresas y ciudadanía en general.

José Ramón Barrera y Mari Brito, este jueves, en el Gobierno de Canarias. / La Provincia

Así será la formación sobre el REF

El programa se estructura en sesiones de dos horas, con un enfoque sencillo, accesible y eminentemente práctico. La formación será impartida por profesionales colegiados especializados en el ámbito económico y fiscal de Canarias, que colaboran con el Comisionado del REF desde el inicio del proyecto.

Además de explicar los principales contenidos del régimen, las sesiones incluirán ejemplos, casos prácticos y un espacio para resolver las dudas de los asistentes. El propósito es que cada empresa, profesional o persona emprendedora pueda identificar qué medidas se ajustan mejor a las características y necesidades de su proyecto.

Durante las actividades se presentarán los incentivos del REF que permiten a empresas y autónomos reducir de forma significativa su carga fiscal cuando reinvierten sus beneficios. También se abordarán medidas específicas para determinados sectores, como la bonificación por la producción de bienes corporales, que puede reducir a la mitad la tributación de las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras.

Una variedad de actividades empresariales

Las sesiones explicarán asimismo las condiciones que ofrece la Zona Especial Canaria (ZEC), aplicable a una amplia variedad de actividades empresariales, desde la acuicultura hasta la instalación de aire acondicionado, la fontanería, la electricidad, la elaboración de pan o la carpintería.

Entre los incentivos fiscales que ofrece el REF sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF se abordan la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones de Canarias (DIC) y la bonificación para la producción de bienes corporales y el régimen fiscal de la ZEC. Además, se detallan las compensaciones económicas, como las del transporte de viajeros y mercancías, la energía y la obtención y generación de agua.