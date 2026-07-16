Confirmado por el BOC: el 25 de julio será festivo en estos municipios de Gran Canaria
El calendario oficial de fiestas locales para 2026 recoge dos únicos municipio de la isla con festivo el 25 de julio, coincidiendo con la celebración de Santiago Apóstol
El 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, no es un festivo nacional, pero sí ha sido elegido como día no laborable por varios municipios de Canarias. Cada ayuntamiento dispone de dos jornadas festivas locales al año, que deben ser aprobadas y publicadas oficialmente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), donde se recoge qué localidades podrán disfrutar de este día libre.
Sin embargo, este año la celebración tiene un inconveniente para muchos trabajadores. El 25 de julio cae en sábado, por lo que quienes no trabajan ese día no podrán disfrutar de una jornada adicional de descanso.
El Estatuto de los Trabajadores establece un máximo de 14 días festivos retribuidos y no recuperables al año, repartidos entre festivos nacionales, autonómicos y locales. En el caso de Canarias, el calendario incluye festivos estatales, autonómicos y locales, además de jornadas propias según la organización territorial del archipiélago.
Estos son los dos municipios donde es festivo el 25 de julio
Cada ayuntamiento dispone de dos jornadas festivas locales al año, que deben ser aprobadas y publicadas oficialmente en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), donde se recoge qué localidades podrán disfrutar de este día libre.
Los dos municipios que disfrutarán de un festivo este día son:
- San Bartolomé de Tirajana
- Gáldar
Además del 25 de julio, varios municipios canarios concentrarán sus fiestas locales durante la primera y la segunda quincena del mes, especialmente coincidiendo con las celebraciones de la Virgen del Carmen y otras festividades religiosas.
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