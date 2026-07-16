Gonzalo Bernardos, economista: "El absentismo laboral no es un cáncer"

La salud mental se ha convertido en uno de los principales focos de atención de la normativa laboral actual. Miles de trabajadores sufren problemas relacionados con el estrés, la ansiedad u otros trastornos que pueden terminar derivando en bajas laborales. Ante esta situación, el economista Gonzalo Bernardos ha señalado a algunos responsables empresariales y ha criticado determinadas prácticas de los jefes que pueden estar detrás de este aumento de los problemas de salud mental en el trabajo.

"No es un problema exclusivamente de los trabajadores" Gonzalo Bernardos — Economista y profesor universitario

El debate sobre el incremento de las bajas laborales está muy candente en la actualidad política y económica. Mientras algunos dirigentes ponen el foco en el absentismo de los trabajadores, Gonzalo Bernardos ha defendido una visión completamente distinta. Según el profesor, "ese problema no es única y exclusivamente de los trabajadores", y defendía que el absentismo laboral "no era un cáncer", como aseguran algunos políticos. El economista considera que responsabilizar únicamente a los empleados supone simplificar una realidad mucho más compleja.

Gonzalo Bernardos ha respondido a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo / J.J.Guillen / EFE

Sus declaraciones llegan en un momento en el que España registra un elevado volumen de bajas médicas y en el que la salud mental, el envejecimiento de la plantilla y la presión sobre el sistema sanitario se han convertido en algunos de los grandes retos del mercado laboral.

"El sistema sanitario no da la talla"

Para Bernardos, uno de los principales factores que explican el aumento de las bajas laborales está en la situación de la sanidad pública.

"Este problema es primero, de un sistema sanitario que no da la talla, porque no hay suficiente inversión y porque no tenemos los suficientes facultativos" Gonzalo Bernardos — Economista y profesor universitario

El experto sostiene que las listas de espera y la falta de profesionales retrasan tanto los diagnósticos como los tratamientos y en consecuencia, también las altas médicas.

Otro aspecto que destacó es el cambio de mentalidad respecto al trabajo:"Antes se iba enfermo al trabajo; ahora afortunadamente cada vez menos". Según explicó, hace décadas muchos empleados acudían a su puesto pese a encontrarse enfermos, algo que está desapareciendo.

La salud mental, uno de los grandes desafíos

Uno de los mensajes más contundentes de Gonzalo Bernardos es el relacionado con la salud mental. En su opinión, buena parte del incremento de las bajas tiene su origen en problemas psicológicos que afectan especialmente a los trabajadores más jóvenes: "Los jóvenes entre 16 y 24 años y entre 25 y 34 tienen más bajas que los que tienen entre 55 y 64 gracias a los problemas de salud mental. Hemos de hacer mucho más para resolverlos".

Matías Vallés

Las bajas vinculadas a ansiedad, depresión o estrés se han convertido en una de las mayores preocupaciones tanto para las empresas como para el sistema sanitario. Además de haber aumentado notablemente en los últimos años, suelen prolongarse durante más tiempo que otras incapacidades temporales, ya que requieren tratamientos psicológicos y psiquiátricos que, en muchas ocasiones, se retrasan por la saturación asistencial.

Gonzalo Bernardos también critica a algunos empresarios

Bernardos no negó que existan casos de trabajadores que abusan del sistema de bajas médicas, pero insistió en que esa realidad no puede ocultar otros problemas que también existen dentro de muchas empresas.

"Hay trabajadores que realmente son una lacra para la empresa. Pero también hay muchísimos jefes inaguantables que provocan situaciones límite y hacen que muchos trabajadores no tengan más remedio que pedir una baja laboral", decía Gonzalo Bernardos.

Con estas palabras, el economista defendió que el clima laboral, la presión, la mala gestión o determinadas situaciones de conflicto también pueden convertirse en un detonante de las incapacidades temporales.