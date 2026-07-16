Los precios más bajos de gasolina y diésel en la provincia de Las Palmas este jueves 16 de julio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, jueves 16 de julio, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 95 a 1,245€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,275€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,285€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,245€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 del municipio de Telde a 1,249€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en el municipio de Telde a 1,275€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 en Telde a 1,285€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,339€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,339€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,377€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,377€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Arrecife, en la estación de servicio DISA AEROPUERTO en Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a 1,429€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera Circunvalación km 4,5 de Arrecife a 1,468€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,299€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA RIO CABRAS de Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5 en Puerto del Rosario a 1,309€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación REPSOL en Carretera FV-1 km 2 de Puerto del Rosario a 1,429€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,285€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,369€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 1,295€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,295€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS, en Carretera Custa Ramón km 1, donde está a 1,255€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,252€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,379€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,275€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,285€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/07/2026 8:10:21]