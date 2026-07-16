Un parón inesperado de parques eólicos obliga a desconectar de urgencia grandes fábricas para ahorrar luz

España tuvo que activar otra vez en la noche de ayer el sistema para reducir el consumo de electricidad de urgencia. Red Eléctrica -el gestor del sistema eléctrico español- ordenó este miércoles parar de manera obligatoria a grandes fábricas industriales para recortar rápidamente el consumo de electricidad nacional y evitar un desajuste por no disponer de suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda y tener suficiente margen de reserva. La razón, un bajón inesperado de la producción prevista de los parques eólicos y en un momento de alto consumo eléctrico por las altas temperaturas.

Red Eléctrica lanzó dos órdenes a las factorías para que detuvieran su consumo de luz a las 21:43 horas y a las 22:11 horas de la noche del miércoles, y el ahorro forzoso de electricidad se prolongó hasta media noche, según apuntan desde la propia compañía, que confirma la información adelantada por El Periódico de la Energía. Se trata de la segunda ocasión en que España tiene que activar este escudo para evitar desajustes entre producción y consumo de electricidad, tras ordenar detener fábricas también el pasado enero.

España puso en marcha durante la anterior crisis energética un mecanismo que permite forzar la parada de grandes factorías para recortar rápidamente el consumo de electricidad si hay riesgo de desajustes graves, en caso de no tener suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda y contar con margen de reserva de sobra. REE ha tenido que utilizar este servicio en siete ocasione desde su puesta en marcha hace más de tres años (una en 2023, cuatro en 2024, ninguna en 2025 y dos ya este año).

El sistema contempla una retribución a las empresas industriales que se presentan voluntariamente y qu resultan adjudicatarias en una subasta. Una retribución que pagan todos los clientes a través del recibo de la luz. Las dos subastas realizadas para atender el mecanismo du rante todo este año implicará que los consumidores paguen 434 millones en el conjunto de 2026, que se suman a los 520 millones ya abonados en ejercicios previos desde que el mecanismo se puso en marcha a mediados de 2023.

En total, la factura eléctrica ha asumido en este tiempo 954 millones a fábricas dispuestas a parar, además de los pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección. El sistema de reacción resulta más barato que otras opciones para resolver posibles desajustes, como por ejemplo activar centrales de gas para elevar la producción, según destacan desde REE.

El sistema de respuesta activa de la demanda (SRAD), que así se denomina el mecanismo, no está concebido específicamente para evitar grandes apagones, sino que busca garantizar el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente en sus servicios especiales de ajuste. “La continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida”, apuntan fuentes de REE, “siendo el objetivo de esta activación garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual: una reducción de la producción eólica no prevista”.