Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel para seis acusados de narcotráficoProcesión del Carmen en La IsletaCarolina Darias Tasa de basuraBandera de EspañaLey de AmnistíaSergio Ruiz UD Las PalmasAntropología Paco EtxeberríaEl coleccionista de 'El coche fantástico'
instagramlinkedin

ENERGÍA

Un parón inesperado de parques eólicos obliga a desconectar de urgencia grandes fábricas para ahorrar luz

Red Eléctrica ordenó anoche detener factorías industrias para evitar un desajuste entre producción y consumo de electricidad en un momento de alta demanda por el calor y por una “reducción de la producción eólica no prevista”

Una torre de la red de transporte de electricidad

Una torre de la red de transporte de electricidad / D. P. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Page

David Page

Madrid

España tuvo que activar otra vez en la noche de ayer el sistema para reducir el consumo de electricidad de urgencia. Red Eléctrica -el gestor del sistema eléctrico español- ordenó este miércoles parar de manera obligatoria a grandes fábricas industriales para recortar rápidamente el consumo de electricidad nacional y evitar un desajuste por no disponer de suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda y tener suficiente margen de reserva. La razón, un bajón inesperado de la producción prevista de los parques eólicos y en un momento de alto consumo eléctrico por las altas temperaturas.

Red Eléctrica lanzó dos órdenes a las factorías para que detuvieran su consumo de luz a las 21:43 horas y a las 22:11 horas de la noche del miércoles, y el ahorro forzoso de electricidad se prolongó hasta media noche, según apuntan desde la propia compañía, que confirma la información adelantada por El Periódico de la Energía. Se trata de la segunda ocasión en que España tiene que activar este escudo para evitar desajustes entre producción y consumo de electricidad, tras ordenar detener fábricas también el pasado enero.

España puso en marcha durante la anterior crisis energética un mecanismo que permite forzar la parada de grandes factorías para recortar rápidamente el consumo de electricidad si hay riesgo de desajustes graves, en caso de no tener suficiente producción eléctrica para cubrir con garantías toda la demanda y contar con margen de reserva de sobra. REE ha tenido que utilizar este servicio en siete ocasione desde su puesta en marcha hace más de tres años (una en 2023, cuatro en 2024, ninguna en 2025 y dos ya este año).

El sistema contempla una retribución a las empresas industriales que se presentan voluntariamente y qu resultan adjudicatarias en una subasta. Una retribución que pagan todos los clientes a través del recibo de la luz. Las dos subastas realizadas para atender el mecanismo durante todo este año implicará que los consumidores paguen 434 millones en el conjunto de 2026, que se suman a los 520 millones ya abonados en ejercicios previos desde que el mecanismo se puso en marcha a mediados de 2023.

En total, la factura eléctrica ha asumido en este tiempo 954 millones a fábricas dispuestas a parar, además de los pagos variables cada vez que se activa de manera efectiva el escudo de protección. El sistema de reacción resulta más barato que otras opciones para resolver posibles desajustes, como por ejemplo activar centrales de gas para elevar la producción, según destacan desde REE.

Noticias relacionadas y más

El sistema de respuesta activa de la demanda (SRAD), que así se denomina el mecanismo, no está concebido específicamente para evitar grandes apagones, sino que busca garantizar el mercado eléctrico tenga reserva de energía suficiente en sus servicios especiales de ajuste. “La continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida”, apuntan fuentes de REE, “siendo el objetivo de esta activación garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual: una reducción de la producción eólica no prevista”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera
  2. Francisco Etxeberria, antropólogo forense: 'Cuando la derecha se irrita con la memoria democrática es porque tiene un complejo de culpabilidad
  3. Detenido un inspector de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de droga
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  5. Este fin de semana será imposible aburrirse en Gran Canaria: estos son los mejores planes del 16 al 19 de julio
  6. Hay que reclamar la devolución': Facua se pronuncia sobre la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria anulada por el TSJC
  7. Nueva convocatoria de oposiciones en Canarias: estos son los puestos, las plazas y las fechas de examen
  8. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria: «El estadio estará listo para el Mundial de 2030 sí o sí, aunque más caro»

Italia pena con hasta 12 años de cárcel el derrumbe del puente Morandi, que en 2018 mató a 43 personas

Italia pena con hasta 12 años de cárcel el derrumbe del puente Morandi, que en 2018 mató a 43 personas

Canarias recurre a la IA para radiografiar el mercado laboral

Canarias recurre a la IA para radiografiar el mercado laboral

"Era una decisión de sentido común": El PP reclama a Carolina Darias que pida perdón por la anulación de la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria

"Era una decisión de sentido común": El PP reclama a Carolina Darias que pida perdón por la anulación de la tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria

Canarias avanza en la protección a la infancia con la hoja de ruta del modelo Barnahus

Canarias avanza en la protección a la infancia con la hoja de ruta del modelo Barnahus

El Gobierno de Canarias y FECAM extienden el Plan de Formación del REF a los 88 municipios

El Gobierno de Canarias y FECAM extienden el Plan de Formación del REF a los 88 municipios

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria celebra 21 años con una jornada en La Aldea

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria celebra 21 años con una jornada en La Aldea

El buenismo mata

El buenismo mata

Un estadio de futuro para Gran Canaria

Un estadio de futuro para Gran Canaria
Tracking Pixel Contents