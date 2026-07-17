¿Cuánto cuesta ir a la final del Mundial desde Canarias? Estos son los precios del vuelo y el hotel en Nueva York para el España - Argentina

Parafraseando a Bad Bunny, "si te quieres divertir, una final en Nueva York". El España-Argentina será este domingo uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta y la gran fiesta del fútbol mundial. La final del Mundial paralizará a millones de aficionados, muchos de los cuales sueñan con vivirla en directo desde las gradas.

Entre ellos se encuentran numerosos canarios que quieren desplazarse hasta Estados Unidos para animar a la Selección Española en el partido más importante de la última década. Ante esta oportunidad histórica, muchos se hacen la misma pregunta: ¿cuánto cuesta viajar desde Canarias a Nueva York para ver la final del Mundial?

El MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026 / @MetLifeStadium

La cuenta atrás para la final del Mundial ha provocado un auténtico incremento de la demanda de vuelos hacia Nueva York. Los aficionados que todavía sueñan con presenciar el encuentro en directo desde las gradas del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, deberán preparar el bolsillo si viajan desde Canarias, ya que los precios de última hora superan ampliamente lo habitual.

Los vuelos son el principal escollo

Para llegar a Nueva York desde Canarias no existe actualmente una conexión directa desde las islas, por lo que los aficionados que quieran acudir a la final del Mundial tendrán que realizar al menos una escala en un aeropuerto nacional o internacional. Los aficionados deben tener en cuenta que el partido se jugará a las 17:00 hora neoyorquina.

Los futbolistas integrantes de la selección española y su seleccionador, Luis de la Fuente, antes de coger el vuelo para ir al Mundial. / Álvaro Ballesteros - Europa Press

Esto aumenta considerablemente la duración del viaje, ya que un trayecto que en condiciones ideales podría rondar las 6 u 8 horas de vuelo puede duplicar o incluso triplicar su tiempo total al añadir las esperas y conexiones. Por eso, quienes quieran vivir el partido en directo tendrán que organizar el desplazamiento con suficiente antelación y premura.

Una búsqueda realizada en Google Flights muestra que la alternativa más rápida para llegar a tiempo al partido parte desde Gran Canaria y ronda los 2.150 euros únicamente en vuelos de ida y vuelta. A esa cifra hay que sumar el alojamiento, el transporte y los gastos propios del viaje, por lo que el presupuesto final supera con facilidad los 2.700 euros para pasar únicamente dos noches en Estados Unidos.

El vuelo más rápido sale desde Gran Canaria

La mejor combinación disponible corresponde a un vuelo de Iberia con salida desde el aeropuerto de Gran Canaria.

El itinerario despega a las 07:25 horas del sábado, realiza una escala de apenas 55 minutos en Madrid y aterriza en el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) a las 14:55 horas, justo al límite marcado para llegar con margen suficiente al encuentro.

El precio de esta opción oscila entre 2.141 y 2.150 euros, dependiendo de la fecha elegida para el regreso. La principal ventaja es que permite viajar el mismo sábado por la mañana y llegar a Nueva York sin necesidad de pasar la noche anterior en un aeropuerto europeo.

Viajar desde Tenerife también es posible, pero con más escalas

Los viajeros que salgan desde Tenerife Sur encuentran alternativas algo más económicas, aunque con recorridos bastante más largos.

La opción con mejor equilibrio entre tiempo y precio cuesta alrededor de 1.734 euros, pero obliga a realizar dos escalas, una en Madrid y otra en Londres, antes de aterrizar en el aeropuerto de Newark tras más de 16 horas de viaje.

Aviones en el aeropuerto de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

También existen billetes algo más baratos, por unos 1.400 euros, aunque implican escalas superiores a las catorce horas y salir prácticamente desde ya, lo que incrementa todavía más el coste del desplazamiento.

Dormir cerca del estadio tampoco es barato

El alojamiento es otro de los factores que dispara el presupuesto. Los hoteles situados en la zona de Secaucus y East Rutherford, muy próximos al MetLife Stadium, ofrecen habitaciones para ese fin de semana desde unos 552 euros por dos noches, es decir, alrededor de 276 euros por noche.

Entre las opciones con mejor relación calidad-precio destacan establecimientos de tres y cuatro estrellas como La Quinta Inn & Suites Secaucus Meadowlands o Harmony Suites, cuyos precios rondan entre 552 y 600 euros para toda la estancia, según hemos investigado en la propia web de hoteles de Google.

Además, otros hoteles más próximos al estadio superan ampliamente los 1.600 euros para el mismo periodo debido a la enorme demanda generada por la final.

Un viaje que supera fácilmente los 2.700 euros

Tomando como referencia la opción más rápida desde Gran Canaria, un aficionado deberá desembolsar aproximadamente:

Vuelo de ida y vuelta: 2.150 euros.

2.150 euros. Dos noches de hotel: desde 552 euros.

desde 552 euros. Total mínimo: unos 2.700 euros, sin incluir comidas, desplazamientos al estadio, entradas para el partido ni otros gastos personales.

La celebración de la final del Mundial ha provocado un fuerte aumento de los precios tanto en el transporte aéreo como en el alojamiento.

Pese a esto, ver a España ganar el Mundial no tiene precio.