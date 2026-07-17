La Gasolina 95 más barata de Las Palmas este viernes 17 de julio está 1,245 euros el litro

Hoy, viernes 17 de julio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Ingenio, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L., Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Telde en la isla de Gran Canaria, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, de Agüimes en la isla de Gran Canaria, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, tiene el gasoil a 1,275€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, CALLE ARRECIFE, 33, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,295€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La estación de CANARY OIL, S.L. en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la estación CANARY OIL a 1,349€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, viernes 17 de julio, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,245€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Telde, CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde el litro está a 1,249€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Telde en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 tiene un precio de 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 17 de julio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,339€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,339€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a la gasolinera DISA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,429€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,468€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,377€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,377€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Tuineje, en la estación SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, donde el diésel está a 1,315€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,318€ el litro en PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy viernes 17 de julio, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,285€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,299€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Carretera FV-1 km 2, en la REPSOL, que está a 1,429€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación SHELL MERCALASPALMAS es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de Carretera Custa Ramón km 1, a 1,255€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación H2EXAGON LAS TORRES a 1,269€ el litro en CALLE ARRECIFE, 33.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,369€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 17 de julio está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,295€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ a 1,295€ el litro de Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 17 de julio, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,252€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,379€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,275€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON JINAMAR que ofrece el gasoil a 1,299€ el litro en Gasóleo A en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [17/07/2026 8:05:20]