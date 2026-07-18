Etnonautas, la empresa canaria que impulsa la internacionalización de proyectos digitales

Existe una máxima lingüística que define la lengua como un organismo vivo, en constante evolución. Un cambio que se ha acelerado en una era marcada por la irrupción de internet y la inteligencia artificial. "La web tiene vida", resumen Patricia y Silvia Tejera para explicar su visión de los espacios digitales. Estas hermanas son las fundadoras de Etnonautas, una empresa canaria especializada en la traducción multilingüe de entornos digitales, con sede en el Parque Científico y Tecnológico de Las Palmas de Gran Canaria. Su actividad abarca la traducción de contenidos y software, el SEO internacional y local, el desarrollo de plataformas multidioma y la creación de contenidos adaptados a diferentes lenguas y mercados.

Primeros pasos en una España en crisis

La idea de Etnonautas comenzó a gestarse durante un año, pero no se materializó hasta 2012, en plena crisis económica. La empresa tuvo que abrirse paso en un escenario marcado por la incertidumbre y la falta de recursos. "Hicimos mucho uso de nuestros ahorros para poder sobrevivir, porque montas la SL y pagas asesorías, pero los clientes no llegan solos, tienes que buscarlos", recuerda Patricia Tejera.

Fueron meses difíciles en los que las empresarias acudieron a diferentes asesorías que les recomendaban reorientar el proyecto hacia el turismo como principal nicho de negocio. Sin embargo, ese no era el camino que querían seguir. Decidieron apostar por las empresas de desarrollo de software, acudieron a eventos tecnológicos para conocer de primera mano las necesidades del mercado y descubrieron que uno de los grandes retos para la internacionalización era el idioma. Había una red de consumidores potenciales que necesitaba contenidos adaptados a sus propias lenguas.

No fue una tarea sencilla para las CEO. Muchas empresas rechazaban la idea de ceder el código de sus páginas web, un elemento especialmente sensible para cualquier cliente. Una reacción comprensible al conocer el trabajo que realiza Silvia Tejera, ingeniera informática, en las entrañas de cada proyecto: "Tocamos todos los botones, revisamos diseños, funcionalidad, usabilidad, que todos los enlaces tengan sentido. No puede quedar nada sin traducir para que la página no parezca que está traducida".

Con el paso del tiempo, las empresas fueron depositando su confianza en los servicios de Etnonautas. La compañía demostró que contaba con el conocimiento técnico necesario y que, en algunos casos, dominaba aspectos de localización y desarrollo web incluso por encima de los propios clientes.

Evolución, estabilidad y admisión de un nuevo socio

Durante sus primeros años, Etnonautas tenía una política de trabajo 100% humano. Hoy, sus proyectos conservan el mismo nivel de cuidado a la hora de adaptar cada contenido al contexto local y cultural de cada idioma, aunque la evolución tecnológica ha abierto una nueva etapa: la integración progresiva de la inteligencia artificial. Las herramientas que emplea la empresa no son sistemas genéricos, sino soluciones desarrolladas por compañías especializadas en el sector de la traducción y la localización de software.

Por otra parte, las lenguas y los dialectos rozan casi la infinidad. El español de Ureña, Valladolid, no es el mismo manejado por un canario. "No solo traducimos los textos, sino que adaptamos culturalmente", señala Patricia Tejera, licenciada en Traducción, quien trabaja junto a un equipo de colaboradores especializados en traducción y perfiles de marketing que participan habitualmente en el diseño y adaptación de páginas web

Hoy por hoy, Etnonautas tiene un tejido de clientes consolidado, con algunos frecuentes en Países Bajos, Alemania y Estados Unidos, pero las empresas más recurrentes son las españolas y canarias que necesitan saltar al ámbito internacional, para las que Etnonautas hace de trampolín.

Citas venideras y próximas traducciones

Etnonautas acumula un amplio historial de certificaciones y galardones, entre ellos el 'Premio AJE 2023', una distinción a la excelencia de las jóvenes empresarias. La compañía también mantiene una presencia activa en grandes encuentros tecnológicos y del sector de la traducción, como LocWorld Dublín, al que asistieron el pasado mes de junio, además del Web Summit y otros eventos celebrados en ciudades como París, Londres y Toledo. Buena parte de esta proyección internacional ha sido posible gracias a su colaboración con Proexca, una relación que mantienen desde los inicios de la empresa. "Colaboramos desde el principio, fue de las primeras cosas que hicimos al ver la necesidad de internacionalizarse, sobre todo de las empresas canarias", explica Patricia Tejera.

Pese a todo lo anterior, se declaran así mismas como una microempresa del Archipiélago. A su vez, dejan claro que no tienen ambición por expandir su empresa, en palabras de Patricia Tejera, "La experiencia nos dice que cuando intentamos abarcar mucho, acabamos saturadas". Etnonautas busca asegurar más su actual clientela y continuar con su labor de internacionalizar empresas nacidas en los volcanes canarios.