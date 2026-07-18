La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros

La Selección Española juega mañana la gran Final del Mundial contra Argentina. Miles de aficionados ya tienen colgada la bandera de España en su balcón desde hace unos días para animar al combinado nacional, y otros se están animando ahora.. Vas paseando por la calle y ves edificios donde las tienen colgadas, sobre todo, con la celebración de grandes eventos deportivos, como Mundiales o Eurocopas, o fechas señaladas, como el 12 de octubre, cuando muchos ciudadanos sacan el emblema nacional y lucen con orgullo los colores rojo y amarillo. Sin embargo, hacerlo puede generar problemas si afecta a elementos comunes del edificio, ya que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) permite actuar en determinadas situaciones.

Una de las dudas más frecuentes es si colocar una bandera de España en el balcón puede acabar en multa o en un conflicto con la comunidad de propietarios. La legislación distingue entre el espacio privativo de cada vivienda y los elementos comunes del inmueble, una diferencia clave para saber cuándo se puede exhibir una bandera sin problemas y cuándo podría ser objeto de reclamación.

Poner una bandera de España en el balcón para animar a la selección puede salirte muy caro / Europa Press

La Ley de Propiedad Horizontal establece que la fachada y la parte exterior de los balcones forman parte de los elementos comunes del inmueble. Esto significa que cualquier actuación que altere su aspecto puede quedar sometida a las normas de la comunidad de vecinos o a lo que dispongan sus estatutos.

Sin embargo, no existe una prohibición general que impida colocar una bandera en una vivienda ni una sanción administrativa automática por hacerlo. De hecho, los expertos recuerdan que la exhibición de símbolos puede estar amparada por el derecho a la libertad de expresión siempre que no se ocasionen daños o molestias relevantes.

Solo podrían surgir consecuencias legales si el propietario incumple las normas de su comunidad de vecinos o provoca daños en elementos comunes del edificio. Incluso en esos casos, el procedimiento suele ser largo y pasa por requerimientos previos y, en última instancia, por la vía judicial.

Los expertos también recuerdan que si una comunidad decide prohibir este tipo de elementos en la fachada, la restricción debe aplicarse de forma uniforme. No sería coherente impedir la colocación de una bandera nacional mientras se toleran otras enseñas, pancartas o elementos decorativos similares instalados por otros vecinos.

Sí podrían surgir problemas cuando la bandera de España se pone mal

Aunque la simple colocación de una bandera no suele dar lugar a sanciones, existen determinadas situaciones en las que el propietario sí podría enfrentarse a reclamaciones. Entre ellas destacan:

Realizar agujeros o modificar permanentemente la fachada para fijarla.

Instalar una bandera de gran tamaño que invada el espacio de otros vecinos o dificulte sus vistas.

Generar riesgos para los peatones por una mala sujeción.

Provocar molestias continuadas, como ruidos producidos por lonas o materiales rígidos con el viento.

Además, en edificios protegidos por su valor histórico o ubicados en determinados cascos antiguos sujetos a regulación urbanística específica, los ayuntamientos pueden imponer restricciones adicionales sobre los elementos visibles desde la vía pública.

La comunidad siempre manda en estos casos

En caso de desacuerdo, el procedimiento habitual comienza con una comunicación formal solicitando la retirada de la bandera. Si el propietario no atiende el requerimiento, la cuestión puede llevarse a una junta de propietarios para decidir si se emprenden acciones legales.

Sin embargo, este tipo de confrontaciones no suele ser frecuente. En muchas ocasiones, los tribunales valoran que una bandera colocada de forma temporal y sin causar daños permanentes no constituye una alteración sustancial de la configuración del edificio.

¿De cuánto pueden ser las sanciones por colocar una bandera de España en el balcón? Sanciones en caso de incumplimiento de la normativa

No cualquier propietario puede recibir una multa por colgar una bandera de España en su vivienda. La situación cambia según quién reclame y el tipo de inmueble en el que se encuentre. Si el problema es con la comunidad de vecinos, no se pueden imponer multas económicas por colocar una bandera en el balcón, aunque considere que vulnera los estatutos o altera la estética de la fachada.

En caso de desacuerdo, esta es la única vía es acudir a los tribunales. Si un juez da la razón a la comunidad, el propietario tendrá que asumir:

La retirada de la bandera o del elemento instalado.

Los gastos para reparar la fachada si se ha producido algún daño.

Las costas judiciales del procedimiento, que habitualmente pueden situarse entre 1.500 y 3.000 euros, dependiendo del caso.

Sin embargo, si se trata de un edificio protegido o un casco histórico en una zona con protección patrimonial, sí pueden intervenir las administraciones públicas y abrir un expediente sancionador.

Las cuantías habituales pueden situarse en estos niveles:

Infracciones leves: entre 750 y 1.500 euros , por alteraciones estéticas menores o reversibles.

entre , por alteraciones estéticas menores o reversibles. Infracciones graves: entre 1.500 y 3.000 euros , especialmente cuando se desatienden los requerimientos municipales o se realizan instalaciones que afectan a la fachada.

entre , especialmente cuando se desatienden los requerimientos municipales o se realizan instalaciones que afectan a la fachada. Casos de especial protección patrimonial: las sanciones pueden alcanzar o incluso superar los 30.000 euros si se ocasionan daños o alteraciones relevantes en edificios o entornos especialmente protegidos.

Pese a todo, la mayoría de los conflictos relacionados con una bandera colocada en un balcón no terminan con una sanción económica, sino con un requerimiento para retirarla para no generar más problemas.