Las Palmas: encuentra la gasolina y el diésel más baratos para llenar tu depósito este sábado 18 de julio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,245€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde la Gasolina 95 está a 1,245€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 18 de julio, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,349€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Agüimes, isla de Gran Canaria, en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8. Allí, la estación CANARY OIL tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Telde, isla de Gran Canaria, estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. Allí tiene un precio de 1,275€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde el precio del Gasóleo A es de 1,295€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en el municipio de Telde a 1,275€ el litro. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,295€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,245€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio a 1,245€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,349€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 de Agüimes a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy sábado 18 de julio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,317€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,317€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,357€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,357€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Arrecife a Aeropuerto km 1,6, a la gasolinera DISA AEROPUERTO, donde el litro está a 1,429€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,468€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, sábado 18 de julio, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,285€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,299€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Carretera FV-1 km 2, en la estación REPSOL a 1,429€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PCAN GIL de Puerto del Rosario en Calle Almirante Lallermand, 31 tiene un precio de 1,318€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este sábado 18 de julio está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES a 1,295€ el litro de diésel en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ a 1,295€ el litro de Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 1,269€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,269€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,379€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,275€ el litro. La estación H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,299€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,252€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/07/2026 8:10:57]