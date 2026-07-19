El Imserso lo ha cambiado: los pensionistas ya no podrán reservar las plazas en los ayuntamientos y deberán hacerlo por internet o agencias de viajes para viajar durante la campaña 2026/2027
El Ministerio de Derechos Sociales opta por eliminar para siempre la gestión en los más de 140 consistorios de todo el país se tenían plazas asignadas al dar por fonalizados los convenios que mantenía con las entidades
La Seguridad Social ha hecho un cambio histórico en la manera de gestionar y reservar los viajes para los jubilados. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha modificado el sistema de reservas de los viajes subvencionados y elimina la gestión que hasta ahora realizaban numerosos ayuntamientos.
Casi 150 ayuntamientos de todo el país se repartían unas 13.000 plazas, que eran gestionadas cada año por las entidades competentes de cada consistorio. Sin embargo, a partir de la campaña 2026/2027, los pensionistas ya solo podrán reservar sus vacaciones a través de la Sede Electrónica del Imserso o las agencias de viajes autorizadas, una modificación que ha generado preocupación por su impacto entre las personas mayores con menos conocimientos digitales.
La medida responde a la decisión del Ministerio de Derechos Sociales de poner fin a los convenios de colaboración que mantenía con 142 ayuntamientos españoles. Según el Ejecutivo, esos acuerdos ya no se ajustan al marco jurídico vigente, por lo que se ha optado por un nuevo modelo de gestión centralizado.
Esto afecta especialmente a municipios pequeños donde no existen agencias de viajes o donde la población mayor encontraba en el personal municipal un apoyo para realizar las gestiones.
Los ayuntamientos dejan de tener capacidad para confirmar reservas, aunque muchos seguirán ofreciendo puntos de información y asistencia para ayudar a los vecinos a completar los trámites de inscripción o resolver dudas sobre el funcionamiento del programa.
Quienes ya hayan participado en campañas anteriores recibirán en su domicilio la carta de acreditación con la clave necesaria para acceder al sistema de reservas. En cambio, los nuevos usuarios deberán solicitar primero el alta en el programa y esperar a recibir esa acreditación antes de poder elegir destino.
Preocupación por la brecha digital
La desaparición del canal municipal ha sido recibida con críticas por parte de distintas administraciones locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El principal motivo es el riesgo de que muchos mayores, especialmente en zonas rurales, encuentren más dificultades para acceder a las plazas.
En numerosos municipios no existen agencias de viajes físicas y muchos pensionistas tampoco disponen de los conocimientos necesarios para gestionar una reserva por internet el mismo día en que se abre la comercialización, cuando los destinos más solicitados suelen agotarse en pocas horas.
Fechas y precios de la campaña de viajes del Imserso 2026/2027
Fechas clave
La Seguridad Social mantiene su calendario habitual de solicitud, aceptación y reserva de plazas:
- Del 22 de junio al 10 de julio de 2026: plazo para nuevas solicitudes y modificación de datos.
- Segunda quincena de agosto de 2026: envío de las cartas de acreditación.
- Septiembre de 2026: apertura de las reservas en agencias y por internet.
- De mediados de octubre de 2026 a junio de 2027: desarrollo de los viajes.
Precios
Como en todas las campañas, los precios se siguen dividiendo según el tipo de destino, los días de viaje y si incluye o no transporte:
Costa peninsular:
- 10 días con transporte: 309,22 € (temporada baja) / 409,22 € (alta).
- 8 días con transporte: 244,04 € / 344,04 €.
- 10 días sin transporte: 270,39 € / 370,39 €.
- 8 días sin transporte: 224,63 € / 324,63 €.
Baleares:
- 10 días con transporte: 353,37 € / 453,37 €.
- 8 días con transporte: 285,29 € / 385,29 €.
- 10 días sin transporte: 270,52 € / 370,52 €.
- 8 días sin transporte: 224,36 € / 324,36 €.
Canarias:
- 10 días con transporte: 464,72 € / 564,72 €.
- 8 días con transporte: 378,75 € / 478,75 €.
- 10 días sin transporte: 270,39 € / 370,39 €.
- 8 días sin transporte: 224,28 € / 324,28 €.
Turismo de escapada:
- Circuitos culturales (6 días): 312,51 € / 412,51 €.
- Turismo de naturaleza (5 días): 305,75 € / 405,75 €.
- Capitales de provincia (4 días): 132,91 € / 232,91 €.
- Ceuta y Melilla (5 días): 305,75 € / 405,75 €.
Tarifa reducida: 50 euros para 7.447 plazas destinadas a pensionistas con ingresos iguales o inferiores a la pensión no contributiva.
Con todo esto, ya se puede iniciar la presentación de la información requerida por el Imserso para acceder a una de las plazas de sus viajes que se adjudicarán a partir de septiembre.
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