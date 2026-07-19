La UE lo hace oficial: a partir del 12 agosto de 2026, desaparece el plástico que envuelve los fardos de agua en los supermercados

La forma en la que compras las botellas de agua cambiará a partir de agosto. La Unión Europea ha aprobado una normativa para reducir los plásticos contaminantes, entre ellos los embalajes utilizados en los packs de botellas. Desde el 12 de agosto, los fabricantes deberán buscar materiales alternativos para agrupar y transportar estos paquetes. Por su parte, los consumidores podrían notarlo en sus bolsillos.

El Reglamento 2025/40, de Envases (PPWR), es el mismo que afecta a los tapones sujetos a las botellas, el impuesto al plástico de un solo uso que se aplica en España y otras novedades similares que Bruselas ha obligado a aplicar a las empresas.

Los plásticos que envuelven las botellas de agua serán sustituidos / AP

La industria poco a poco tendrá que abandonar los tradicionales fardos de plástico que envuelven estos productos y sustituirlos por sistemas más sostenibles como cartón reciclado. El objetivo de la nueva regulación es eliminar los embalajes considerados prescindibles antes incluso de que lleguen a fabricarse.

Calendario de implantación

La norma ya ha entrado en vigor, aunque su aplicación será progresiva para permitir que fabricantes y distribuidores adapten sus procesos productivos sin provocar un impacto inmediato sobre la industria. La prohibición del plástico retráctil no llegará hasta 2030, pero la normativa ya marca otras fechas clave que servirán para preparar el cambio industrial:

11 de febrero de 2025: entrada en vigor del Reglamento europeo sobre envases.

entrada en vigor del Reglamento europeo sobre envases. 12 de agosto de 2026: comienzan a aplicarse las nuevas obligaciones generales sobre diseño, etiquetado y reciclabilidad de los envases.

comienzan a aplicarse las nuevas obligaciones generales sobre diseño, etiquetado y reciclabilidad de los envases. 1 de enero de 2030: desaparecen los fardos de plástico de un solo uso para agrupar productos destinados a la venta al por menor.

Con este calendario, la Unión Europea concede varios años de adaptación para que fabricantes, distribuidores y cadenas de supermercados renueven sus líneas de producción y sustituyan progresivamente uno de los elementos más habituales del embalaje comercial.

Adiós al plástico que agrupa las botellas

Uno de los cambios más visibles afectará al film que envuelve los packs de agua, refrescos, zumos o bricks de leche. La Unión Europea considera que este tipo de envoltorio cumple únicamente una función logística y comercial, ya que el producto ya está protegido por su envase principal, como puede ser la propia botella de plástico o el cartón del brick. Al no ser imprescindible para conservar ni garantizar la seguridad del alimento o la bebida, pasa a ser considerado un envase no esencial.

Las botellas de agua de plástico también han sufrido cambios / Archivo

Esta estrategia es mucho más amplia, y Bruselas pretende reducir la generación de residuos de envases un 10 % antes de 2030, un 15 % antes de 2035 y un 20 % antes de 2040 respecto a los niveles actuales. El nuevo reglamento responde a varios problemas detectados durante los últimos años.

Por un lado, las instituciones comunitarias consideran que la producción de residuos continúa creciendo pese a las mejoras en reciclaje. Además, Bruselas sostiene que muchos plásticos flexibles presentan peores tasas de recuperación y reciclaje que otros materiales, lo que dificulta alcanzar los objetivos medioambientales fijados para la próxima década.

Qué productos sustituirán al plástico

Las empresas ya trabajan en alternativas que permitan seguir agrupando los productos sin recurrir al film plástico tradicional.

Entre las soluciones que ya se están implantando destacan:

Adhesivos especiales que mantienen unidas las botellas mediante pequeños puntos de pegamento.

que mantienen unidas las botellas mediante pequeños puntos de pegamento. Fajas y agrupadores de cartón o celulosa , reciclables junto al papel.

, reciclables junto al papel. Sistemas reutilizables de transporte, especialmente en circuitos logísticos y comerciales.

El reglamento también obliga a que los nuevos envases cumplan criterios mucho más estrictos de reciclabilidad y diseño sostenible.