Adidas lo hace oficial: este es el precio de la nueva camiseta de España con dos estrellas tras ser Campeones del Mundo

Si hay un verdadero ganador del Mundial más allá de la Selección Española, ese es Adidas, el patrocinador técnico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Nada más pitar el árbitro y confirmarse el triunfo contra Argentina, la marca alemana puso a la venta en su página web la camiseta con las dos estrellas sobre el escudo, junto con toda la colección oficial de los campeones del mundo.

Adidas lleva 35 años vistiendo a la Selección y ha estado presente en sus mayores éxitos recientes, tanto en Mundiales como en Eurocopas. La compañía bávara ha diseñado las últimas equipaciones icónicas del combinado nacional, desde la histórica camiseta blanca de Sudáfrica 2010, las camisetas de las Euros de 2008, 2012 y 2024 y la elegante versión color crema de este Mundial 2026, que ha arrasado en ventas.

100 euros para tener la camiseta oficial de la Selección

En los portales oficiales de Adidas, la Selección Española y otros distribuidores autorizados ya se puede reservar la nueva camiseta que incluye las dos estrellas sobre el escudo y la escarapela que acredita a España como campeona del mundo. Este parche, símbolo de la gloria mundial, será lucido en nuestro pecho durante los próximos cuatro años.

Nuevas camisetas de la Selección con los emblemas de campeones del Mundo / Adidas

Para quienes ya adquirieron la camiseta antes del Mundial, ahora será necesario actualizarla, mientras que quienes no la compraron, podrán adquirirla por primera vez. La equipación oficial en la página web de Adidas tiene un precio de 100 euros en la versión fan y 150 euros en la versión jugador para adultos. Para los niños, el precio baja hasta 75 euros.

Además, si realizas la compra ahora, la entrega está prevista para agosto, debido a la alta demanda y la producción de nuevas camisetas que se tienen que hacer.

Si no quieres gastarte este dinero, siempre tienes opciones más baratas en páginas webs chinas.

Las camisetas conmemorativas también son un gran negocio

Además de las camisetas de juego, Adidas ha lanzado camisetas conmemorativas de algodón más económicas, pensadas para que todos los aficionados puedan lucirlas durante estos días. Los precios son de 35 euros para adultos y 28 euros para las tallas infantiles.

Existen dos versiones diferentes. La primera es roja, con la Copa del Mundo en grande, las dos estrellas con los años del campeonato y el lema 'Campeones 2026'.

Camiseta roja campeones del mundo / Adidas

La segunda es azul marino, con la inscripción “Somos Campeones” flanqueada por dos estrellas. En la parte trasera se muestran todas las fechas de los partidos que España ha disputado en su camino hacia la Copa del Mundo.

Camiseta azul marino campeones del mundo / Adidas

El origen de las estrellas sobre el escudo de las selecciones campeonas

Las estrellas que lucen las selecciones sobre su escudo no son un simple elemento decorativo, sino un símbolo que identifica a los campeones del mundo. Aunque hoy es una imagen habitual en el fútbol internacional, esta tradición comenzó hace más de medio siglo.

El precedente se encuentra en los clubes, ya que la Juventus de Turín fue el primer equipo en incorporar una estrella a su escudo en 1958 para celebrar su décimo título de la liga italiana. Años después, la idea dio el salto a las selecciones nacionales.

La selección pionera fue Brasil, que decidió añadir tres estrellas tras conquistar el Mundial de México 1970, un título con el que alcanzó su tercera Copa del Mundo. El resto de campeones fue adoptando progresivamente esta costumbre hasta que la FIFA terminó oficializándola, permitiendo que cada selección exhiba una estrella por cada Mundial ganado.

La gran excepción es Uruguay, cuya camiseta luce cuatro estrellas pese a haber conquistado dos Mundiales, ya que el organismo internacional también reconoce como títulos mundiales los oros olímpicos obtenidos por la selección uruguaya en 1924 y 1928.