Canarias se suma a una campaña para reconciliar a turistas y población local

Mejorar la percepción del turismo entre los canarios es uno de los objetivos de la campaña «Turismo que Suma», una iniciativa que busca recordar a los visitantes que los destinos turísticos son también espacios donde viven comunidades y personas. El Gobierno de Canarias, junto a diferentes administraciones locales, se ha sumado a este movimiento impulsado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), que pretende apostar por un modelo turístico capaz de generar más valor para los territorios, contribuir al bienestar de la población residente y reforzar la relación entre visitantes, empresas, administraciones y comunidades locales.

En este contexto, la impresión de los canarios sobre el principal motor económico de las Islas es mayoritariamente positiva, aunque convive con algunas preocupaciones vinculadas al impacto del turismo en la vida cotidiana. El vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli, destacó durante la presentación de la iniciativa los resultados del medidor del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España sobre la percepción ciudadana de los efectos de la actividad turística.

Los datos reflejan una valoración favorable del turismo entre la población canaria, pero también evidencian inquietudes relacionadas con el acceso a la vivienda y el consumo de recursos. Estos indicadores servirán como punto de referencia para analizar la evolución de la percepción social del sector y medir el impacto de la campaña, cuyo objetivo es reforzar la valoración de la actividad turística entre los residentes.

Percepción de los canarios sobre el sector

Ante la pregunta «¿Cómo considera que afecta el turismo a su lugar de residencia?», el 37,1% de las personas encuestadas afirma que influye positivamente, mientras que un 25,1% considera que lo hace de manera muy positiva. En conjunto, más de seis de cada diez participantes valoran favorablemente la repercusión del turismo en su entorno. Por el contrario, un 15,6% señala que el turismo afecta negativamente a su lugar de residencia y un 5,4% considera que lo hace de forma muy negativa. Además, un 16,7% de las personas encuestadas se muestra indiferente ante esta cuestión.

Cuando se analiza la incidencia directa del turismo en la vida personal de los canarios, la percepción es algo más moderada. El 31,6% considera que le afecta positivamente y el 18,9%, muy positivamente. Mientras, las opiniones negativas y muy negativas representan el 14,3% y el 4,9%, respectivamente, mientras que destaca el incremento de la indiferencia, que alcanza el 30,3% de las respuestas.

Entre los principales efectos asociados al turismo, la vivienda aparece como una de las mayores preocupaciones. El 63,4% de los canarios consultados está totalmente de acuerdo con que la actividad turística contribuye al encarecimiento de los precios del alquiler y de la compraventa de inmuebles. En el extremo contrario, solo un 3,8% se muestra totalmente en desacuerdo con esta afirmación.

El uso de los recursos naturales constituye otra de las cuestiones que genera mayor inquietud. El 40,4% de las personas encuestadas está totalmente de acuerdo con que el turismo consume recursos como el agua, la energía o el suelo, condicionando su disponibilidad para la población residente. Frente a esta percepción, únicamente un 5,8% se muestra totalmente en desacuerdo.

Más de seis de cada diez residentes consideran que la actividad turística influye favorablemente en su lugar de residencia

En este marco, el destino Islas Canarias se une a esta iniciativa tras desarrollar en los últimos años numerosas campañas, proyectos divulgativos y acciones dirigidas a explicar la contribución que realiza el motor económico del Archipiélago al conjunto de la sociedad. Entre ellas la preservación del patrimonio natural, la mejora de la calidad del empleo, el apoyo a los proveedores locales, la gestión eficiente del agua y la energía, la reducción de residuos, la regeneración de los destinos, la modernización de la oferta turística, la lucha contra la actividad ilegal o la gestión inteligente de los flujos de visitantes.

La adhesión fue presentada hoy por el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria; el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli; y la vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), Onalia Bueno, en un acto que también respaldaron representantes de los cabildos y de las patronales de las Islas.

Noticias relacionadas

"Desde Turismo de Canarias trabajamos intensamente para que la ciudadanía conozca mejor el papel que desempeña la actividad turística en nuestra sociedad", aseguró José Manuel Sanabria. Además, recordó que el turismo ha generado el 47,6% del crecimiento de la actividad económica en la Islas desde 2019, hasta alcanzar el año pasado un PIB turístico de 23.375 millones de euros, equivalente al 37,7% del total de la economía regional, además de representar el 42,3% del total del empleo en Canarias.